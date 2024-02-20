Революція Гідності — військовий пригадав події Майдану

У ці дні десять років потому відбувалася визначна подія в історії України — Революція Гідності. До протестів долучалися люди з кожного куточку країни: журналісти, громадські активісти, опозиційні політики та усі небайдужі.

Військовий на ім'я Федір, який прийшов сьогодні до меморіалу Небесної Сотні та вшанував полеглих Героїв, поділився своїми спогадами подій того періоду.

Як військовий "зустрів" події Революції Гідності

Федір розповів, що був активним учасником Революції Гідності. Пригадує, що 18 лютого 2014 року прибув на Майдан та разом з іншими українцями пішли до будівлі Уряду. Там чоловік перебував до тих пір, поки працівники міліції не почали активні бойові дії.

"Я розумів, що я не готовий був битися. Колеги мені запропонували спустися на Майдан. Біля 12:00 я спустився на Майдан Незалежності та підняв прапор. Коли повернувся до Урядового кварталу, побачив як він горить. Пізніше на моїх очах почали захоплювати Жовтневий палац", — сказав військовий.

Він додав, що у той період часу він працював і паралельно долучався до акції протестів. Так, за його словами, тривало три місяці, після — настали переломні три дні, які й призвели до кривавих подій.

Нагадаємо, 20 лютого у День Героїв Небесної Сотні Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Крім того, президент звернувся до українців. Він закликав громадян пам'ятати подвиг тих, хто віддав своє життя за свободу.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж з місця вшанування Герої Небесної Сотні.