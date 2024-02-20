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Революция Достоинства — военный вспомнил события Майдана

Революция Достоинства — военный вспомнил события Майдана

20 февраля 2024 г. 17:21

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17:51 День памяти Героев Небесной Сотни — как украинцы вспоминают события 10-летней давности

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17:21 Революция Достоинства — военный вспомнил события Майдана

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16:40 Как изменилась активность авиации РФ после уничтожения российских истребителей — Игнат ответил

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15:42 В 3 ОШБр рассказали о ситуации в Авдеевке и на ее окраинах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:58 Порошенко с женой почтили память Небесной Сотни

Text

14:24 Киевляне почтили память павших на Майдане

Text

13:44 Сколько еще будет продолжаться расследование по делу Майдана — в ДБР ответили

Text

13:01 Дело Майдана — в ГБР рассказали о результатах следствия за последние четыре года

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В эти дни десять лет спустя происходили выдающееся событие в истории Украины — Революция Достоинства. К протестам присоединялись люди из каждого уголка страны: журналисты, общественные активисты, оппозиционные политики и все неравнодушные.

Военный по имени Федор, пришедший сегодня к мемориалу Небесной Сотни и почтивший павших Героев, поделился своими воспоминаниями о событиях того периода.

Как военный "встретил" события Революции Достоинства

Федор рассказал, что был активным участником Революции Достоинства. Вспоминает, что 18 февраля 2014 прибыл на Майдан и вместе с другими украинцами пошли в здание Правительства. Там мужчина находился до тех пор, пока сотрудники милиции не начали активных боевых действий.

"Я понимал, что я не готов был драться. Коллеги мне предложили спуститься на Майдан. Около 12:00 я спустился на Майдан Независимости и поднял флаг. Когда обернулся к Правительственному кварталу, увидел как он горит. Позже на моих глазах начали захватывать Октябрьский дворец ", — сказал военный.

Он добавил, что в тот период времени он работал и параллельно присоиденялся к акции протестам. Так, по его словам, продолжалось три месяца, после наступили переломные три дня, которые и привели к кровавым событиям.

Напомним, 20 февраля в День Героев Небесной Сотни Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Кроме того, президент обратился к украинцам. Он призвал граждан помнить подвиг тех, кто отдал свою жизнь за свободу.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с места чествования Герои Небесной Сотни.

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