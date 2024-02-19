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Ракети ATACMS для України, підсумки Мюнхенської конференції та політичні амбіції Навальної — ефір

Ракети ATACMS для України, підсумки Мюнхенської конференції та політичні амбіції Навальної — ефір

19 лютого 2024 р. 19:00

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19:20 ЗСУ збили ще два винищувачі РФ, окупанти готують новий наступ — новини 19 лютого

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19:00 Ракети ATACMS для України, підсумки Мюнхенської конференції та політичні амбіції Навальної — ефір

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11:20 Повторив долю "Азовсталі" — Магомедов про ситуацію коксохімзаводом в Авдіївці

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19:20 ЗСУ збили ще два винищувачі РФ, окупанти готують новий наступ — новини 19 лютого

Text

19:00 Ракети ATACMS для України, підсумки Мюнхенської конференції та політичні амбіції Навальної — ефір

Text

18:33 Депутатка назвала кількість ветеранів війни в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Text

16:26 Ворог суттєво збільшив обстріли — Федоров розповів про ситуацію в Запорізькій області

Text

15:30 Обернеться проти Польщі — польський журналіст прокоментував блокаду кордону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:30 Втрата Авдіївки — Жорін відповів, чи залишились бійці 3 ОШБр на території коксохімзаводу

Text

13:45 Жорін розповів, чому ЗСУ втратили Авдіївку

Text

13:00 Не Авдіївка єдина — Дикий назвав три напрямки, на яких росіяни готують наступ

Text

12:15 Військовий розповів, скільки ще "азовців" перебуває у російському полоні

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11:20 Повторив долю "Азовсталі" — Магомедов про ситуацію коксохімзаводом в Авдіївці

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США обіцяють передати Україні далекобійні ракети ATACMS, що Володимир Зеленський привезе з Мюнхенської безпекової конференції і чи має Юлія Навальна політичні амбіції? Ці та інші теми обговорює політтехнолог Тарас Загородній разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком. 

Прямий ефір можна подивитися о 19:00 за посиланням Новини.LIVE.

Чи отримає Україна ракети ATACMS 

— Кінець оборони Авдіївки: як надалі розвиватимуться події на фронті й чи готує РФ новий наступ?

— США обіцяють передати Україні далекобійні ракети ATACMS: наскільки реальна ініціатива? 

— Мюнхенська безпекова конференція: які результати?

— Смерть Навального: чи має дружина опозиціонера політичні амбіції?

— Напад РФ на НАТО: чи варто Альянсу боятися війни з Путіним?

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки.

Коментуючи таке рішення, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне всі окуповані території, головне, щоб всі в це вірили, бо це факт.

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20:40 Найнадійніші вживані моделі Audi, які варто придбати у 2024 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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