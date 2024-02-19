Ракети ATACMS для України, підсумки Мюнхенської конференції та політичні амбіції Навальної — ефір

США обіцяють передати Україні далекобійні ракети ATACMS, що Володимир Зеленський привезе з Мюнхенської безпекової конференції і чи має Юлія Навальна політичні амбіції? Ці та інші теми обговорює політтехнолог Тарас Загородній разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Прямий ефір можна подивитися о 19:00 за посиланням Новини.LIVE.

Чи отримає Україна ракети ATACMS

— Кінець оборони Авдіївки: як надалі розвиватимуться події на фронті й чи готує РФ новий наступ?

— США обіцяють передати Україні далекобійні ракети ATACMS: наскільки реальна ініціатива?

— Мюнхенська безпекова конференція: які результати?

— Смерть Навального: чи має дружина опозиціонера політичні амбіції?

— Напад РФ на НАТО: чи варто Альянсу боятися війни з Путіним?

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки.

Коментуючи таке рішення, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне всі окуповані території, головне, щоб всі в це вірили, бо це факт.