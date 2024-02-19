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Ракеты ATACMS для Украины, итоги Мюнхенской конференции и политические амбиции Навальной — эфир

Ракеты ATACMS для Украины, итоги Мюнхенской конференции и политические амбиции Навальной — эфир

19 февраля 2024 г. 19:00

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19:20 ВСУ сбили еще два истребителя РФ, оккупанты готовят новое наступление — новости 19 февраля

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19:00 Ракеты ATACMS для Украины, итоги Мюнхенской конференции и политические амбиции Навальной — эфир

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18:33 Депутат назвала количество ветеранов войны в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

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16:26 Враг существенно увеличил обстрелы — Федоров рассказал о ситуации в Запорожской области

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15:30 Обернется против Польши — польский журналист прокомментировал блокаду границы

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14:30 Потеря Авдеевки — Жорин ответил, остались ли бойцы 3 ОШБр на территории коксохимзавода

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13:45 Жорин рассказал, почему ВСУ потеряли Авдеевку

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13:00 Не Авдеевка единственная – Дикий назвал три направления, на которых россияне готовят наступление

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12:15 Военный рассказал, сколько еще "азовцев" находится в российском плену

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11:20 Повторил судьбу "Азовстали" — Магомедов о ситуации с коксохимзаводом в Авдеевке

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19:20 ВСУ сбили еще два истребителя РФ, оккупанты готовят новое наступление — новости 19 февраля

Text

19:00 Ракеты ATACMS для Украины, итоги Мюнхенской конференции и политические амбиции Навальной — эфир

Text

18:33 Депутат назвала количество ветеранов войны в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Text

16:26 Враг существенно увеличил обстрелы — Федоров рассказал о ситуации в Запорожской области

Text

15:30 Обернется против Польши — польский журналист прокомментировал блокаду границы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:30 Потеря Авдеевки — Жорин ответил, остались ли бойцы 3 ОШБр на территории коксохимзавода

Text

13:45 Жорин рассказал, почему ВСУ потеряли Авдеевку

Text

13:00 Не Авдеевка единственная – Дикий назвал три направления, на которых россияне готовят наступление

Text

12:15 Военный рассказал, сколько еще "азовцев" находится в российском плену

Text

11:20 Повторил судьбу "Азовстали" — Магомедов о ситуации с коксохимзаводом в Авдеевке

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США обещают передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, что Владимир Зеленский привезет с Мюнхенской конференции безопасности и имеет ли Юлия Навальная политические амбиции? Эти и другие темы обсуждает политтехнолог Тарас Загородний вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Прямой эфир можно посмотреть в 19.00 по ссылке Новини.LIVE.

Получит ли Украина ракеты ATACMS

— Конец обороны Авдеевки: как будут дальше развиваться события на фронте и готовит ли РФ новое наступление?

— США обещают передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS: насколько реальная инициатива?

— Мюнхенская конференция безопасности: каковы результаты?

— Смерть Навального: есть ли у жены оппозиционера политические амбиции?

— Нападение РФ на НАТО: стоит ли Альянсу бояться войны с Путиным?

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Комментируя такое решение, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все оккупированные территории, главное, чтобы все в это верили, потому что это факт.

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Эксклюзив

19:09 Готовы ли украинцы отказаться от польских товаров — мнения львовян

Новость с фото

18:46 Лубинец отреагировал на расстрел украинских военнопленных в Авдеевке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:45 В Одесской области отменили ремонт дорог за 112 миллионов

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19:00 Ракеты ATACMS для Украины, итоги Мюнхенской конференции и политические амбиции Навальной — эфир

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18:33 Депутат назвала количество ветеранов войны в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

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16:26 Враг существенно увеличил обстрелы — Федоров рассказал о ситуации в Запорожской области

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15:30 Обернется против Польши — польский журналист прокомментировал блокаду границы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:30 Потеря Авдеевки — Жорин ответил, остались ли бойцы 3 ОШБр на территории коксохимзавода

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13:45 Жорин рассказал, почему ВСУ потеряли Авдеевку

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13:00 Не Авдеевка единственная – Дикий назвал три направления, на которых россияне готовят наступление

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12:15 Военный рассказал, сколько еще "азовцев" находится в российском плену

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