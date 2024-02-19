Ракеты ATACMS для Украины, итоги Мюнхенской конференции и политические амбиции Навальной — эфир

США обещают передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, что Владимир Зеленский привезет с Мюнхенской конференции безопасности и имеет ли Юлия Навальная политические амбиции? Эти и другие темы обсуждает политтехнолог Тарас Загородний вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Прямой эфир можно посмотреть в 19.00 по ссылке Новини.LIVE.

Получит ли Украина ракеты ATACMS

— Конец обороны Авдеевки: как будут дальше развиваться события на фронте и готовит ли РФ новое наступление?

— США обещают передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS: насколько реальная инициатива?

— Мюнхенская конференция безопасности: каковы результаты?

— Смерть Навального: есть ли у жены оппозиционера политические амбиции?

— Нападение РФ на НАТО: стоит ли Альянсу бояться войны с Путиным?

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Комментируя такое решение, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все оккупированные территории, главное, чтобы все в это верили, потому что это факт.