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Повторив долю "Азовсталі" — Магомедов про ситуацію коксохімзаводом в Авдіївці

Повторив долю "Азовсталі" — Магомедов про ситуацію коксохімзаводом в Авдіївці

19 лютого 2024 р. 11:20

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День тому Збройні Сили України вийшли з Авдіївки, героїчна оборона якої тривала два роки. У місті не залишилося жодної вцілілої будівлі. Що стосується коксохімічного заводу, то він  неодноразово потерпав від ворожих обстрілів та буквально повторив долю "Азовсталі" в Маріуполі. 

Про це розповів народний депутат України, генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу (2012-2019) Муса Магомедов в ефірі Ранок.LIVE.

Яка ситуація з коксохімзаводом в Авдіївці

Перш за все Магомедов відзначив героїчну оборону міста українськими захисниками. 

"Відповідь була така: максимум два тижні. Це говорили ті люди, які воювали з 2014 року. І те, що вдалося протриматися два роки, це, на мій погляд, величезне досягнення", — сказав нардеп. 

За його словами, через інтенсивні обстріли в Авдіївці не залишилося жодної вцілілої будівлі. Пошкоджений також і коксохімічний завод. 

"По ньому працювала авіація, бомби, ракетні удари. Як з "Азовсталлю", теж саме відбулося й з Авдіївським коксохімічним заводом", — додав Магомедов. 

Де перебувають працівники коксохімзаводу 

Як розповів нардеп, переважна більшість працівників підприємства наразі працюють на інших коксохімічних заводах, що знаходяться на підконтрольній Україні території. 

"Більшість з них працюють зараз на інших коксохімічних заводах. Їм пропонувалась робота", — додав Магомедов. 

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки.

Коментуючи таке рішення, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне всі окуповані території, головне, щоб всі в це вірили, бо це факт.

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10:56 Українцям дозволили викуповувати орендоване житло — нюанси нової програми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:55 Блокування транспорту на кордоні — Україна попередила Польщу про наслідки

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09:35 Європа закуповує зерно з РФ — як змінився показник експорту

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08:11 Вихід ЗСУ з Авдіївки та затягування допомоги для України — ефір Новини.LIVE

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23:59 У центрі Києва відбулася масштабна акція за повернення військовополонених

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