Повторил судьбу "Азовстали" — Магомедов о ситуации с коксохимзаводом в Авдеевке

День назад Вооруженные Силы Украины вышли из Авдеевки, героическая оборона которой длилась два года. В городе не осталось ни одного уцелевшего здания. Что касается коксохимического завода, то он неоднократно страдал от вражеских обстрелов и буквально повторил судьбу "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом рассказал народный депутат Украины, генеральный директор Авдеевского коксохимического завода (2012-2019) Муса Магомедов в эфире Ранок.LIVE.

Какая ситуация с коксохимзаводом в Авдеевке

Прежде всего Магомедов отметил героическую оборону города украинскими защитниками.

"Ответ был такой: максимум две недели. Это говорили те люди, которые воевали с 2014 года. И то, что удалось продержаться два года, это, на мой взгляд, огромное достижение", — сказал нардеп.

По его словам, из-за интенсивных обстрелов в Авдеевке не осталось ни одного уцелевшего здания. Поврежден также коксохимический завод.

"По нему работала авиация, бомбы, ракетные удары. Как с "Азовсталью", тоже самое произошло и с Авдеевским коксохимическим заводом", — добавил Магомедов.

Где находятся работники коксохимзавода

Как рассказал нардеп, подавляющее большинство работников предприятия работают на других коксохимических заводах, находящихся на подконтрольной Украине территории.

"Большинство из них сейчас работают на других коксохимических заводах. Им предлагалась работа", — добавил Магомедов.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки .

Комментируя такое решение, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все оккупированные территории, главное, чтобы все в это верили, потому что это факт.