Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Повторил судьбу "Азовстали" — Магомедов о ситуации с коксохимзаводом в Авдеевке arrow
Повторил судьбу "Азовстали" — Магомедов о ситуации с коксохимзаводом в Авдеевке

Повторил судьбу "Азовстали" — Магомедов о ситуации с коксохимзаводом в Авдеевке

19 февраля 2024 г. 11:20

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:20 Повторил судьбу "Азовстали" — Магомедов о ситуации с коксохимзаводом в Авдеевке

Text

10:25 Игнат рассказал, когда Украина получит первые истребители F-16

Text

09:35 Европа закупает зерно из РФ — как изменился показатель экспорта

Text

08:11 Выход ВСУ из Авдеевки и затягивание помощи для Украины — эфир Новини.LIVE

18 февраля 2024
Text
Новость с видео

23:59 В центре Киева состоялась масштабная акция за возвращение военнопленных

Text
Новость с видео

19:16 Владимир Дантес на митинге в поддержку пленных "азовцев" объяснил, почему такие акции важны

17 февраля 2024
Text
Новость с видео

18:17 Решение выводить войска из Авдеевки — Зеленский назвал причину

Text
Новость с видео

17:53 Россия обвинила США в убийстве Навального — Яковенко озвучил подробности дела

Text

03:10 Бадоев на презентации "Довгої Доби" в Одессе объяснил, почему украинцы будут примером для всего мира

16 февраля 2024
Text

23:30 В Одессе состоялась презентация фильма "Довга Доба" Алана Бадоева

Text

11:20 Повторил судьбу "Азовстали" — Магомедов о ситуации с коксохимзаводом в Авдеевке

Text

10:25 Игнат рассказал, когда Украина получит первые истребители F-16

Text

09:35 Европа закупает зерно из РФ — как изменился показатель экспорта

Text

08:11 Выход ВСУ из Авдеевки и затягивание помощи для Украины — эфир Новини.LIVE

18 февраля 2024
Text
Новость с видео

23:59 В центре Киева состоялась масштабная акция за возвращение военнопленных

Text
Новость с видео

19:16 Владимир Дантес на митинге в поддержку пленных "азовцев" объяснил, почему такие акции важны

17 февраля 2024
Text
Новость с видео

18:17 Решение выводить войска из Авдеевки — Зеленский назвал причину

Text
Новость с видео

17:53 Россия обвинила США в убийстве Навального — Яковенко озвучил подробности дела

Text

03:10 Бадоев на презентации "Довгої Доби" в Одессе объяснил, почему украинцы будут примером для всего мира

16 февраля 2024
Text

23:30 В Одессе состоялась презентация фильма "Довга Доба" Алана Бадоева

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00

День назад Вооруженные Силы Украины вышли из Авдеевки, героическая оборона которой длилась два года. В городе не осталось ни одного уцелевшего здания. Что касается коксохимического завода, то он неоднократно страдал от вражеских обстрелов и буквально повторил судьбу "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом рассказал народный депутат Украины, генеральный директор Авдеевского коксохимического завода (2012-2019) Муса Магомедов в эфире Ранок.LIVE.

Какая ситуация с коксохимзаводом в Авдеевке

Прежде всего Магомедов отметил героическую оборону города украинскими защитниками.

"Ответ был такой: максимум две недели. Это говорили те люди, которые воевали с 2014 года. И то, что удалось продержаться два года, это, на мой взгляд, огромное достижение", — сказал нардеп.

По его словам, из-за интенсивных обстрелов в Авдеевке не осталось ни одного уцелевшего здания. Поврежден также коксохимический завод.

"По нему работала авиация, бомбы, ракетные удары. Как с "Азовсталью", тоже самое произошло и с Авдеевским коксохимическим заводом", — добавил Магомедов.

Где находятся работники коксохимзавода

Как рассказал нардеп, подавляющее большинство работников предприятия работают на других коксохимических заводах, находящихся на подконтрольной Украине территории.

"Большинство из них сейчас работают на других коксохимических заводах. Им предлагалась работа", — добавил Магомедов.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки .

Комментируя такое решение, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все оккупированные территории, главное, чтобы все в это верили, потому что это факт.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

11:33 Россия полностью контролирует Авдеевский коксохим, — Reuters

11:21 Месси назвал своего преемника в Барселоне

Text

11:20 Повторил судьбу "Азовстали" — Магомедов о ситуации с коксохимзаводом в Авдеевке

11:15 Полсотни улиц в Одессе без электроснабжения — где нет света

Новость с фото

10:57 В Джанкой прибыли вагнеровцы — партизаны АТЕШ рассказали детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:56 Украинцам разрешили выкупать арендуемое жилье — нюансы новой программы

10:55 Блокировка транспорта на границе — Украина предупредила Польшу о последствиях

Новость с видео

10:55 В оккупированной Макеевке раздаются взрывы — горит нефтебаза россиян

10:51 Мбаппе хотят украсть из-под носа Реала

10:45 Оккупанты завели ракетоносители в пункты базирования — какая ситуация в Черном море

11:33 Россия полностью контролирует Авдеевский коксохим, — Reuters

11:21 Месси назвал своего преемника в Барселоне

11:15 Полсотни улиц в Одессе без электроснабжения — где нет света

Новость с фото

10:57 В Джанкой прибыли вагнеровцы — партизаны АТЕШ рассказали детали

10:56 Украинцам разрешили выкупать арендуемое жилье — нюансы новой программы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:55 Блокировка транспорта на границе — Украина предупредила Польшу о последствиях

Новость с видео

10:55 В оккупированной Макеевке раздаются взрывы — горит нефтебаза россиян

10:51 Мбаппе хотят украсть из-под носа Реала

10:45 Оккупанты завели ракетоносители в пункты базирования — какая ситуация в Черном море

10:43 Шпионил в пользу РФ — в Черкасской области задержали предателя во время выполнения задания

05:08 Как экономить на отоплении — сколько стоят дрова в Украине в феврале

18 февраля 2024
Новость с видео

19:20 Евровидение-2024 — что думают одесситы об участии Украины в конкурсе

05:33 Цены в Украине в 2024 году — на сколько подорожали молочные продукты в феврале

17 февраля 2024

06:30 Авдеевка в огне — чем завершится битва за очередную донбасскую крепость

Новость с фото

05:21 Тигры, макаки и скунсы — каких экзотических животных украинцы продают на OLX и почем

16 февраля 2024
Эксклюзив

21:28 Как экономить электроэнергию дома — действенные лайфхаки

Новость с видео

19:15 "Довга Доба" Алана Бадоева — впечатление одесситов от просмотра фильма

Новость с видео

18:15 От начала АТО до полномасштабной войны — Сергей Братчук о работе военного журналиста

Эксклюзив

15:45 "Довга Доба" в Одессе — Алан Бадоев презентовал фильм о полномасштабном вторжении

Новость с видео

11:03 День военного журналиста — Ян Доброносов о фанатизме до войны и заработке на депутатах

Text

11:20 Повторил судьбу "Азовстали" — Магомедов о ситуации с коксохимзаводом в Авдеевке

Text

10:25 Игнат рассказал, когда Украина получит первые истребители F-16

Text

09:35 Европа закупает зерно из РФ — как изменился показатель экспорта

Text

08:11 Выход ВСУ из Авдеевки и затягивание помощи для Украины — эфир Новини.LIVE

18 февраля 2024
Text
Новость с видео

23:59 В центре Киева состоялась масштабная акция за возвращение военнопленных

Text
Новость с видео

19:16 Владимир Дантес на митинге в поддержку пленных "азовцев" объяснил, почему такие акции важны

17 февраля 2024
Text
Новость с видео

18:17 Решение выводить войска из Авдеевки — Зеленский назвал причину

Text
Новость с видео

17:53 Россия обвинила США в убийстве Навального — Яковенко озвучил подробности дела

Text

03:10 Бадоев на презентации "Довгої Доби" в Одессе объяснил, почему украинцы будут примером для всего мира

16 февраля 2024
Text

23:30 В Одессе состоялась презентация фильма "Довга Доба" Алана Бадоева