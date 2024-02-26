Повернення біженців та демографічна ситуація в Україні — прямий ефір Новини.LIVE

Чи повернуться українські біженці додому і яка демографічна ситуація в Україні? Ці та інші теми обговорюють демограф Олександр Гладун разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко.
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Яка демографічна ситуація в Україні
В ефірі порушуються такі теми:
- Як війна вплинула на демографічну ситуацію в Україні?
- Скільки українців покинули домівки та чи повернуться вони в Україну?
- Як зміниться карта розселення українців та які континенти стануть привабливими і безпечними для життя?
Нагадаємо, міграційний комітет Організації Об'єднаних Націй оприлюднив мільйонні цифри українських біженців, які покинули нашу країну через майже два роки повномасштабної війни з Росією. Так, загальна кількість українців становила понад 14 мільйонів людей.
Також агенція ООН у справах біженців заявила, що більша частина українських біженців хочуть повернутися до Батьківщини, але переймається безпековою ситуацією в країні, а також відсутністю житла.