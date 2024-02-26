Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

Вернутся ли украинские беженцы домой и какая демографическая ситуация в Украине? Эти и другие темы обсуждают демограф Александр Гладун вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Какая демографическая ситуация в Украине

В эфире поднимаются следующие темы:

Как война повлияла на демографическую ситуацию в Украине?

Сколько украинцев покинули дома и вернутся ли они в Украину?

Как изменится карта расселения украинцев и какие континенты станут привлекательными и безопасными для жизни?

Напомним, миграционный комитет Организации Объединенных Наций обнародовал миллионные цифры украинских беженцев, покинувших нашу страну спустя почти два года полномасштабной войны с Россией. Так, общее количество украинцев составило более 14 миллионов человек.

Также агентство ООН по делам беженцев заявило, что большая часть украинских беженцев хотят вернуться в Родину, но обеспокоена ситуацией безопасности в стране, а также отсутствием жилья.