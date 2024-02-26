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Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

26 февраля 2024 г. 18:02

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18:13 Форум военно-политического руководства — что о мероприятии думают украинцы

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18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

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17:40 Сколько единиц оружия находится на руках в украинцев — в МВД назвали цифру

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16:49Какие военные планы Кремля и к чему готовиться Украине — интервью с военным аналитиком

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16:34 Зачем важно озвучивать потери Украины в войне — политолог ответил

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15:39 Иностранные добровольцы могут получить гражданство Украины — в МВД рассказали детали

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14:59 Новый скандал на польской границе — неизвестные высыпали из вагонов кукурузу

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14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

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13:30 Последствия ночной атаки РФ и провокации фермеров на границе — новости 26 февраля

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13:00 Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе

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18:13 Форум военно-политического руководства — что о мероприятии думают украинцы

Text

18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

Text

17:40 Сколько единиц оружия находится на руках в украинцев — в МВД назвали цифру

Text

16:49 Какие военные планы Кремля и к чему готовиться Украине — интервью с военным аналитиком

Text

16:34 Зачем важно озвучивать потери Украины в войне — политолог ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:39 Иностранные добровольцы могут получить гражданство Украины — в МВД рассказали детали

Text

14:59 Новый скандал на польской границе — неизвестные высыпали из вагонов кукурузу

Text

14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

Text

13:30 Последствия ночной атаки РФ и провокации фермеров на границе — новости 26 февраля

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13:00 Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе

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Вернутся ли украинские беженцы домой и какая демографическая ситуация в Украине? Эти и другие темы обсуждают демограф Александр Гладун вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Какая демографическая ситуация в Украине

В эфире поднимаются следующие темы:

  • Как война повлияла на демографическую ситуацию в Украине?
  • Сколько украинцев покинули дома и вернутся ли они в Украину?
  • Как изменится карта расселения украинцев и какие континенты станут привлекательными и безопасными для жизни?

Напомним, миграционный комитет Организации Объединенных Наций обнародовал миллионные цифры украинских беженцев, покинувших нашу страну спустя почти два года полномасштабной войны с Россией. Так, общее количество украинцев составило более 14 миллионов человек.

Также агентство ООН по делам беженцев заявило, что большая часть украинских беженцев хотят вернуться в Родину, но обеспокоена ситуацией безопасности в стране, а также отсутствием жилья.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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