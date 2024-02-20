Порошенко з дружиною вшанували пам'ять Небесної Сотні

Від самого ранку 20 лютого усі небайдужі вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності. Серед прихожан помітили і п'ятого президента України Петра Порошенка з дружиною.

Політик прокоментував злочини, які сталися 10 років тому на Майдані.

Що сказав Порошенко

"Ми знаємо, хто винен. Ми знаємо, хто скоїв злочин. Ми знаємо, хто їх покривав. На сьогодні, мова йде про те, щоб справедливо покарати злочинців. І маємо констатувати, що деякі люди при владі затримують це. Але моя думка така: по цих злочинам немає і не може бути термінів давності", — сказав Порошенко, коментуючи події Майдану.

Нагадаємо, 20 лютого у День Героїв Небесної Сотні Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Крім того, президент звернувся до українців. Він закликав громадян пам'ятати подвиг тих, хто віддав своє життя за свободу.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж з місця вшанування Герої Небесної Сотні.