Порошенко с женой почтили память Небесной Сотни

С самого утра 20 февраля все неравнодушные чтят память Героев Небесной Сотни, отдавших свою жизнь во время Революции Достоинства. Среди прихожан заметили и пятого президента Украины Петра Порошенко с супругой.

Политик прокомментировал преступления, произошедшие 10 лет назад на Майдане.

Что сказал Порошенко

"Мы знаем, кто виноват. Мы знаем, кто совершил преступление. Мы знаем, кто их покрывал. На сегодняшний день речь идет о том, чтобы справедливо наказать преступников. И должны констатировать, что некоторые люди у власти задерживают это. Но мое мнение. таково: по этим преступлениям нет и не может быть сроков давности", — сказал Порошенко, комментируя события Майдана.

Напомним, 20 февраля в День Героев Небесной Сотни Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Кроме того, президент обратился к украинцам. Он призвал граждан помнить подвиг тех, кто отдал свою жизнь за свободу.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с места чествования Герои Небесной Сотни.