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Окупанти підтягують резерви поблизу Бахмута — військовий про ситуацію на напрямку

Окупанти підтягують резерви поблизу Бахмута — військовий про ситуацію на напрямку

15 лютого 2024 р. 14:45

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14:45 Окупанти підтягують резерви поблизу Бахмута — військовий про ситуацію на напрямку

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13:50 У "Слузі народу" прокоментували питання регулювання Telegram

Text

13:10 Федоров розповів, як росіяни боряться з українським спротивом на окупованому Запоріжжі

Text

12:30 На окупованому Запоріжжі росіяни вербують українських дітей до "Юнармії"

Text

12:00 Мобілізація ув'язнених — що про це думають військові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:10 На заміну мобілізованим — на шахтах Дніпропетровщини почали працювати жінки

Text

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09:50 Віз вантаж до Севастополя — Буданов розповів деталі знищення корабля "Цезар Куніков"

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За минулу добу на Бахмутському напрямку Донеччини українські захисники знищили чималу кількість російської важкої техніки та піхоти. На цій ділянці фронту зберігається найвища динаміка боїв, крім того, ворог підтягує тут свої резерви. 

Про це розповів начальник прессслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

За словами Євлаша, впродовж минулої доби на Бахмутському напрямку ЗСУ ліквідували 138 окупантів, а також знищили 122 одиниці озброєння і техніки. 

"Здебільшого це були танки, броньовані машини різних типів, різного типу артилерійські системи: ствольні та реактивні. Вдалося також знищити станції відеоспостереження та зірвати завдання 95 безпілотних літальних апаратів", — сказав Євлаш. 

Крім того, він додав, що ворог продовжує наносити удари з авіації. Використовує, зокрема, штурмовики Су-34, керовані авіабомби, безпілотники "Ланцет". 

Зрештою, на цій ділянці фронту ситуація залишається найбільш напруженою. Ворог перекидає свої резерви з інших напрямків.

"Завдав 776 обстрілів на Бахмутському напрямку. Станом на минулу добу, динаміка зберігається найвищою саме там. Оскільки ворог акцентує свою увагу на Часовому Яру, намагається сунути в районі Богданівки, перекидає туди резерви з інших напрямків", — додав військовий. 

Нагадаємо, ситуація в Авдіївці, що на Донеччині, з кожним днем стає все гіршою. Російські війська намагаються захопити місто та ведуть активні штурмові дії. Українські захисники дають відсіч армії противника, яка значно переважає кількість бійців Збройних сил.

Крім того, у місті тривають вуличні бої. Окупанти хочуть перерізати основний логістичний шлях ЗСУ, проте українські захисники створили запасні.

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15:04 Російська атака на Харків 9 лютого — місцеві жительки розповіли, як пережили трагедію

15:02 Тарифи на воду — у деяких містах України можуть підвищити ціни

15:00 Ветеран АТО розповів, як можна вирішити питання демобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:50 Молодий український футзаліст загинув під час оборони Авдіївки

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13:10 Федоров розповів, як росіяни боряться з українським спротивом на окупованому Запоріжжі

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11:10 На заміну мобілізованим — на шахтах Дніпропетровщини почали працювати жінки

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