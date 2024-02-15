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Оккупанты подтягивают резервы вблизи Бахмута — военный о ситуации на направлении

Оккупанты подтягивают резервы вблизи Бахмута — военный о ситуации на направлении

15 февраля 2024 г. 14:45

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13:50 В "Слуге народа" прокомментировали вопрос регулирования Telegram

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13:10 Федоров рассказал, как россияне борются с украинским сопротивлением на оккупированном Запорожье

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12:30 На оккупированном Запорожье россияне вербуют украинских детей в "Юнармию"

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12:00 Мобилизация заключенных — что об этом думают военные

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11:10 На замену мобилизованным — на шахтах Днепропетровщины начали работать женщины

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10:25 Стрелковый бой в Крынках — как ВСУ мастерски уничтожают оккупантов

Text

09:50 Вез груз в Севастополь — Буданов рассказал детали уничтожения корабля "Цезарь Куников"

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За прошедшие сутки на Бахмутском направлении Донбасса украинские защитники уничтожили немалое количество российской тяжелой техники и пехоты. На этом участке фронта сохраняется самая высокая динамика боев, кроме того, враг подтягивает здесь свои резервы.

Об этом рассказал начальник прессслужбы ОВСУ "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Какая ситуация на Бахмутском направлении

По словам Евлаша, за прошедшие сутки на Бахмутском направлении ВСУ ликвидировали 138 оккупантов, а также уничтожили 122 единицы вооружения и техники.

"В основном это были танки, бронированные машины разных типов, разного типа артиллерийские системы: ствольные и реактивные. Удалось также уничтожить станции видеонаблюдения и сорвать задачи 95 беспилотных летательных аппаратов", — сказал Евлаш.

Кроме того, он добавил, что враг продолжает наносить удары с авиации. Использует, в частности, штурмовики Су-34, управляемые авиабомбы, беспилотники "Ланцет".

Наконец, на этом участке фронта ситуация остается наиболее напряженной. Враг перекидівает свои резервы с других направлений. 

"Нанес 776 обстрелов на Бахмутском направлении. По состоянию на минувшие сутки, динамика сохраняется самой высокой именно там. Поскольку враг акцентирует свое внимание на Часовом Яру, пытается наступать в районе Богдановки, перекидывает туда резервы с других направлений", — добавил военный.

Напомним, ситуация в Авдеевке на Донетчине с каждым днем становится все хуже. Российские войска пытаются захватить город и ведут активные штурмовые действия. Украинские защитники дают отпор армии противника, значительно превосходящее количество бойцов Вооруженных сил.

Кроме того, в городе продолжаются уличные бои. Оккупанты хотят перерезать основной логистический путь ВСУ, однако украинские защитники создали запасные.

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15:00 Ветеран АТО рассказал, как можно решить вопрос демобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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