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Обстріли Миколаєва — як місто допомагає постраждалим від ударів РФ

09 лютого 2024 р. 17:50

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15:38 Залужний та Буданов стали Героями України — як відбувалося нагородження

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13:25 Нардеп Гончаренко прокоментував відставку Залужного

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12:40 Призначення Сирського — чи зміниться тактика ЗСУ на полі бою

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12:00 Чи піде Залужний у політику — які амбіції та майбутнє у колишнього Головкома

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Днями Миколаїв опинився під масованим обстрілам ворожих дронів. Внаслідок атаки постраждало понад 30 будинків у приватному секторі, серед них є й ті, які вже не підлягають відновленню. Тим, хто опинився без даху над головою, місто пропонує переїхати до револьверного фонду. 

Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарі для Новини.LIVE.

Як у Миколаєві допомагають постраждалим від обстрілів

За словами мера міста, не всі ті, хто постраждав від російських обстрілів, погоджується переїхати до револьверного фонду. Деякі з них залишаються у родичів. 

"На сьогоднішній день, в нас є револьверний фонд і ми пропонуємо жителям зруйнованих будинків заселятися туди. Лише деякі з них погоджуються на це", — сказав Сєнкевич. 

Він додав, що міська влада допомагає усім постраждалим у відновленні їх домівок. Цьому, зокрема, сприяють й іноземні партнери. Також активно дії програма єВідновлення. 

"За програмою єВідновлення ми вже надали 130 будинків на компенсацію, з них — 60 вже отримали сертифікати і на минулий тиждень 7 з них вже отримали квартири", — сказав мер міста. 

Нагадаємо, зранку 7 лютого під ворожим обстрілом опинилося шість регіонів. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі. 

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетну атаку по Україні, заявивши, що Україна обов'язково відповість РФ на ракетний удар.

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17:22 У низці областей повітряна тривога — загроза застосування балістики

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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