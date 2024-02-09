Обстріли Миколаєва — як місто допомагає постраждалим від ударів РФ

Днями Миколаїв опинився під масованим обстрілам ворожих дронів. Внаслідок атаки постраждало понад 30 будинків у приватному секторі, серед них є й ті, які вже не підлягають відновленню. Тим, хто опинився без даху над головою, місто пропонує переїхати до револьверного фонду.

Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарі для Новини.LIVE.

Як у Миколаєві допомагають постраждалим від обстрілів

За словами мера міста, не всі ті, хто постраждав від російських обстрілів, погоджується переїхати до револьверного фонду. Деякі з них залишаються у родичів.

"На сьогоднішній день, в нас є револьверний фонд і ми пропонуємо жителям зруйнованих будинків заселятися туди. Лише деякі з них погоджуються на це", — сказав Сєнкевич.

Він додав, що міська влада допомагає усім постраждалим у відновленні їх домівок. Цьому, зокрема, сприяють й іноземні партнери. Також активно дії програма єВідновлення.

"За програмою єВідновлення ми вже надали 130 будинків на компенсацію, з них — 60 вже отримали сертифікати і на минулий тиждень 7 з них вже отримали квартири", — сказав мер міста.

Нагадаємо, зранку 7 лютого під ворожим обстрілом опинилося шість регіонів. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі.

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