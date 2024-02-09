Обстрелы Николаева — как город помогает пострадавшим от ударов РФ

На днях Николаев оказался под массированным обстрелом вражеских дронов. В результате атаки пострадали более 30 домов в частном секторе, среди них есть и те, которые уже не подлежат восстановлению. Тем, кто оказался без крыши над головой, город предлагает переехать в револьверный фонд.

Об этом рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич в комментарии для Новини.LIVE.

Как в Николаеве помогают пострадавшим от обстрелов

По словам мэра города, не все пострадавшие от российских обстрелов соглашаются переехать в револьверный фонд. Некоторые из них остаются у родственников.

"На сегодняшний день у нас есть револьверный фонд и мы предлагаем жителям разрушенных домов заселяться туда. Лишь некоторые из них соглашаются на это", — сказал Сенкевич.

Он добавил, что городские власти помогают всем пострадавшим в восстановлении их домов. Этому, в частности, способствуют и иностранные партнеры. Также активно действует программа єВідновлення.

"По программе єВідновлення мы уже предоставили 130 домов на компенсацию, из них — 60 уже получили сертификаты и на прошлую неделю 7 из них уже получили квартиры", — сказал мэр города.

Напомним, утром 7 февраля под вражеским обстрелом оказались шесть регионов . В результате погибли и пострадали.

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