Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Обстрелы Николаева — как город помогает пострадавшим от ударов РФ arrow

Обстрелы Николаева — как город помогает пострадавшим от ударов РФ

9 февраля 2024 г. 17:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:50 Обстрелы Николаева — как город помогает пострадавшим от ударов РФ

Text

17:10 Новый главком ВСУ — чего ожидать от Сырского на фронте в 2024-м

Text

16:20 В ГУР отреагировали на интервью Путина и назвали его цель

Text

15:38 Залужный и Буданов стали Героями Украины — как происходило награждение

Text

14:40 Назначение Сырского — что думают военные о новом Главкоме ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:03 Блокада на границе с Украиной — в ГПСУ назвали КПП, где бастуют поляки

Text

13:25 Нардеп Гончаренко прокомментировал отставку Залужного

Text

12:40 Назначение Сырского — изменится ли тактика ВСУ на поле боя

Text

12:00 Уйдет ли Залужный в политику — какие амбиции и будущее у бывшего Главкома

Text

11:20 Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Text

17:50 Обстрелы Николаева — как город помогает пострадавшим от ударов РФ

Text

17:10 Новый главком ВСУ — чего ожидать от Сырского на фронте в 2024-м

Text

16:20 В ГУР отреагировали на интервью Путина и назвали его цель

Text

15:38 Залужный и Буданов стали Героями Украины — как происходило награждение

Text

14:40 Назначение Сырского — что думают военные о новом Главкоме ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:03 Блокада на границе с Украиной — в ГПСУ назвали КПП, где бастуют поляки

Text

13:25 Нардеп Гончаренко прокомментировал отставку Залужного

Text

12:40 Назначение Сырского — изменится ли тактика ВСУ на поле боя

Text

12:00 Уйдет ли Залужный в политику — какие амбиции и будущее у бывшего Главкома

Text

11:20 Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Популярні відео

Text

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Text

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Text

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
Text

Украина строит мощную линию обороны по всему фронту — Чернев назвал цель

26 января 2024 г. 15:39
Text

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20

На днях Николаев оказался под массированным обстрелом вражеских дронов. В результате атаки пострадали более 30 домов в частном секторе, среди них есть и те, которые уже не подлежат восстановлению. Тем, кто оказался без крыши над головой, город предлагает переехать в револьверный фонд.

Об этом рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич в комментарии для Новини.LIVE.

Как в Николаеве помогают пострадавшим от обстрелов

По словам мэра города, не все пострадавшие от российских обстрелов соглашаются переехать в револьверный фонд. Некоторые из них остаются у родственников.

"На сегодняшний день у нас есть револьверный фонд и мы предлагаем жителям разрушенных домов заселяться туда. Лишь некоторые из них соглашаются на это", — сказал Сенкевич.

Он добавил, что городские власти помогают всем пострадавшим в восстановлении их домов. Этому, в частности, способствуют и иностранные партнеры. Также активно действует программа єВідновлення.

"По программе єВідновлення мы уже предоставили 130 домов на компенсацию, из них — 60 уже получили сертификаты и на прошлую неделю 7 из них уже получили квартиры", — сказал мэр города.

Напомним, утром 7 февраля под вражеским обстрелом оказались шесть регионов . В результате погибли и пострадали.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетную атаку по Украине, заявив, что Украина обязательно ответит РФ на ракетный удар.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

18:15 С поездкой к границам стоит подождать — какая ситуация на трассе Одесса — Рени

Новость с видео

18:00 Экологические последствия войны — Зеленский встретился с членами международной рабочей группы

Text

17:50 Обстрелы Николаева — как город помогает пострадавшим от ударов РФ

17:45 Изготовлял и продавал — на Одесчине задержали наркобизнесмена

17:43 Маск прокомментировал интервью Путина — поддержал ли он диктатора РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:24 Украина получит 22-й пакет военной помощи от Финляндии

17:22 В ряде областей воздушная тревога – угроза применения баллистики

17:15 Италия поможет в восстановлении Одесского порта — АМПУ

Text

17:10 Новый главком ВСУ — чего ожидать от Сырского на фронте в 2024-м

17:06 Новый руководитель Киевгорстроя — что известно о Василии Олейнике

18:15 С поездкой к границам стоит подождать — какая ситуация на трассе Одесса — Рени

Новость с видео

18:00 Экологические последствия войны — Зеленский встретился с членами международной рабочей группы

17:45 Изготовлял и продавал — на Одесчине задержали наркобизнесмена

17:43 Маск прокомментировал интервью Путина — поддержал ли он диктатора РФ

17:24 Украина получит 22-й пакет военной помощи от Финляндии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:22 В ряде областей воздушная тревога – угроза применения баллистики

17:15 Италия поможет в восстановлении Одесского порта — АМПУ

17:06 Новый руководитель Киевгорстроя — что известно о Василии Олейнике

16:55 Дания передала Украине дроны для поиска мин под водой – что о них известно

16:45 Одессит требовал взятку с военнослужащего за признание "непригодным"

Новость с фото

04:50 Цены на аренду в Украине — как в Черновцах изменились цены на жилье в феврале

8 февраля 2024

19:21 Дебальцево, Киев, Харьковщина — главные успехи нового Главнокомандующего ВСУ Сырского

Новость с фото

18:49 Конец эры Зеленский плюс Залужный — как это было

18:47 Генерал, остановивший Россию, — чем запомнился Валерий Залужный

06:30 Бюджет войны — что питает госсмету России и как уничтожить ее экономику

Новость с фото

04:44 Ветряк, детский аттракцион и многоцелевой вертолет. Самые странные предложения на OLX в Украине

7 февраля 2024
Новость с видео

20:20 Как Хаджибей стал Одессой — интересные детали и исторические факты о Южной Пальмире

19:51 "Циркон" и "Калибры" — в чем особенность обстрела Украины 7 февраля

Новость с видео

17:50 Антиконституционные нормы законопроекта о мобилизации — как избежать блокирования счетов

Новость с видео

13:40 Они ищут жизнь — что происходит у горящей многоэтажки в Киеве

Text

17:50 Обстрелы Николаева — как город помогает пострадавшим от ударов РФ

Text

17:10 Новый главком ВСУ — чего ожидать от Сырского на фронте в 2024-м

Text

16:20 В ГУР отреагировали на интервью Путина и назвали его цель

Text

15:38 Залужный и Буданов стали Героями Украины — как происходило награждение

Text

14:40 Назначение Сырского — что думают военные о новом Главкоме ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:03 Блокада на границе с Украиной — в ГПСУ назвали КПП, где бастуют поляки

Text

13:25 Нардеп Гончаренко прокомментировал отставку Залужного

Text

12:40 Назначение Сырского — изменится ли тактика ВСУ на поле боя

Text

12:00 Уйдет ли Залужный в политику — какие амбиции и будущее у бывшего Главкома

Text

11:20 Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме