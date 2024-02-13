Оборона Авдіївки та знищення українського зерна на кордоні з Польщею — новини за 12 лютого

Оборона Авдіївки, переговори між Україною та РФ та знищення українського зерна на кордоні з Польщею. Останні новини України за 12 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Яка ситуація в Авдіївці

У випуску новин ви дізнаєтеся:

Сирський іде на великий ризик, щоб відтіснити окупантів з Авдіївки — FORBES.

Переговори між Україною та РФ: в Кремлі висунули нові вимоги.

Знищення українського зерна на кордоні з Польщею — чи понесуть покарання винні?

Підозра екснардепу Пашинському та його бізнес-партнеру.

Фінансова допомога США надійде в Україну вчасно.

У Львові запрацював перший центр рекрутингу.

Шокуюча "мобілізація" в Харкові.

РФ продовжує вербувати до армії іноземців.

Дроновий потенціал України.

Нагадаємо, днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські війська наближаються до захоплення Авдіївки.

Також ми писали, які зміни чекають на поліцейських у 2024 році, згідно з новим законом про мобілізацію.