Оборона Авдіївки та знищення українського зерна на кордоні з Польщею — новини за 12 лютого

Оборона Авдіївки, переговори між Україною та РФ та знищення українського зерна на кордоні з Польщею. Останні новини України за 12 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".
Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Яка ситуація в Авдіївці
У випуску новин ви дізнаєтеся:
- Сирський іде на великий ризик, щоб відтіснити окупантів з Авдіївки — FORBES.
- Переговори між Україною та РФ: в Кремлі висунули нові вимоги.
- Знищення українського зерна на кордоні з Польщею — чи понесуть покарання винні?
- Підозра екснардепу Пашинському та його бізнес-партнеру.
- Фінансова допомога США надійде в Україну вчасно.
- У Львові запрацював перший центр рекрутингу.
- Шокуюча "мобілізація" в Харкові.
- РФ продовжує вербувати до армії іноземців.
- Дроновий потенціал України.
Нагадаємо, днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські війська наближаються до захоплення Авдіївки.
Також ми писали, які зміни чекають на поліцейських у 2024 році, згідно з новим законом про мобілізацію.