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Оборона Авдіївки та знищення українського зерна на кордоні з Польщею — новини за 12 лютого

13 лютого 2024 р. 10:00

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10:45 Подоляк розповів, чого чекати від РФ на другу річницю вторгнення 24 лютого

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10:00 Оборона Авдіївки та знищення українського зерна на кордоні з Польщею — новини за 12 лютого

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07:47 Чи залишать депутатів без броні від мобілізації — ефір Новини.LIVE

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18:49 Найманці з Непалу та 30-кілометровий потяг — Євген Дикий пояснив стратегії російської армії

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18:24 Старлінки та африканські найманці — чим росіяни укріплюють свою армію

Text

18:01 Jerry Heil розповіла, для чого насправді їде на Євробачення

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Оборона Авдіївки, переговори між Україною та РФ та знищення українського зерна на кордоні з Польщею. Останні новини України за 12 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини". 

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Яка ситуація в Авдіївці

У випуску новин ви дізнаєтеся:

  • Сирський іде на великий ризик, щоб відтіснити окупантів з Авдіївки — FORBES.
  • Переговори між Україною та РФ: в Кремлі висунули нові вимоги. 
  • Знищення українського зерна на кордоні з Польщею — чи понесуть покарання винні?
  • Підозра екснардепу Пашинському та його бізнес-партнеру. 
  • Фінансова допомога США надійде в Україну вчасно.
  • У Львові запрацював перший центр рекрутингу.
  • Шокуюча "мобілізація" в Харкові. 
  • РФ продовжує вербувати до армії іноземців. 
  • Дроновий потенціал України. 

Нагадаємо, днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські війська наближаються до захоплення Авдіївки. 

Також ми писали, які зміни чекають на поліцейських у 2024 році, згідно з новим законом про мобілізацію.

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10:39 Експерт пояснив, коли Росія може напасти на країни НАТО

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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