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Оборона Авдеевки и уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — новости за 12 февраля

13 февраля 2024 г. 10:00

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10:45 Подоляк рассказал, чего ждать от РФ на вторую годовщину вторжения 24 февраля

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10:00 Оборона Авдеевки и уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — новости за 12 февраля

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19:35 Последствия ракетной атаки россиян и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

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18:24 Старлинки и африканские наемники — чем россияне укрепляют свою армию

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17:49 Гордон рассказал, как Ринат Ахметов спас его семью от российских ДРГ

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17:36 Плюсы и минусы нового законопроекта о мобилизации — Камельчук озвучил главные тезисы

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16:43 Jerry Heil поделилась деталями подготовки к Евровидению

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10:45 Подоляк рассказал, чего ждать от РФ на вторую годовщину вторжения 24 февраля

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10:00 Оборона Авдеевки и уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — новости за 12 февраля

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Новость с видео

07:47 Оставят ли депутатов без брони от мобилизации — эфир Новини.LIVE

12 февраля 2024
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19:35 Последствия ракетной атаки россиян и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

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18:49 Наемники из Непала и 30-километровый поезд — Евгений Дикий объяснил стратегии российской армии

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18:24 Старлинки и африканские наемники — чем россияне укрепляют свою армию

Text

18:01 Jerry Heil рассказала, для чего на самом деле едет на Евровидение

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Оборона Авдеевки, переговоры между Украиной и РФ и уничтожение украинского зерна на границе с Польшей. Последние новости Украины за 12 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Новости можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Какая ситуация в Авдеевке

В выпуске новостей вы узнаете:

  • Сырский идет на большой риск, чтобы оттеснить оккупантов из Авдеевки — FORBES.
  • Переговоры между Украиной и РФ: в Кремле выдвинули новые требования.
  • Уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — понесут ли виновные наказание?
  • Подозрение экс-нардепу Пашинскому и его бизнес-партнеру.
  • Финансовая помощь США поступит в Украину в срок.
  • Во Львове заработал первый центр рекрутинга.
  • Шокирующая "мобилизация" в Харькове.
  • РФ продолжает вербовать в армию иностранцев.
  • Дроновый потенциал Украины.

Напомним, на днях в СМИ появилась информация о том, что российские войска близятся к захвату Авдеевки.

Также мы писали, какие изменения ждут полицейских в 2024 году, согласно новому закону о мобилизации.

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10:25 Жена погибшего на войне ультрас Динамо показала антироссийский баннер в Барселоне

10:18 Выезд в Молдову и Румынию — пробки на границе на утро вторника

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:17 Во Львове женщина помогла полиции задержать двух воров

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