Оборона Авдеевки и уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — новости за 12 февраля

Оборона Авдеевки, переговоры между Украиной и РФ и уничтожение украинского зерна на границе с Польшей. Последние новости Украины за 12 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".
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Какая ситуация в Авдеевке
В выпуске новостей вы узнаете:
- Сырский идет на большой риск, чтобы оттеснить оккупантов из Авдеевки — FORBES.
- Переговоры между Украиной и РФ: в Кремле выдвинули новые требования.
- Уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — понесут ли виновные наказание?
- Подозрение экс-нардепу Пашинскому и его бизнес-партнеру.
- Финансовая помощь США поступит в Украину в срок.
- Во Львове заработал первый центр рекрутинга.
- Шокирующая "мобилизация" в Харькове.
- РФ продолжает вербовать в армию иностранцев.
- Дроновый потенциал Украины.
Напомним, на днях в СМИ появилась информация о том, что российские войска близятся к захвату Авдеевки.
Также мы писали, какие изменения ждут полицейских в 2024 году, согласно новому закону о мобилизации.