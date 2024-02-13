Оборона Авдеевки и уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — новости за 12 февраля

Оборона Авдеевки, переговоры между Украиной и РФ и уничтожение украинского зерна на границе с Польшей. Последние новости Украины за 12 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

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Какая ситуация в Авдеевке

В выпуске новостей вы узнаете:

Сырский идет на большой риск, чтобы оттеснить оккупантов из Авдеевки — FORBES.

Переговоры между Украиной и РФ: в Кремле выдвинули новые требования.

Уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — понесут ли виновные наказание?

Подозрение экс-нардепу Пашинскому и его бизнес-партнеру.

Финансовая помощь США поступит в Украину в срок.

Во Львове заработал первый центр рекрутинга.

Шокирующая "мобилизация" в Харькове.

РФ продолжает вербовать в армию иностранцев.

Дроновый потенциал Украины.

Напомним, на днях в СМИ появилась информация о том, что российские войска близятся к захвату Авдеевки.

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