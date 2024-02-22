Нова тактика ЗСУ та зміни на полі бою після отримання F-16 — прямий ефір

У суспільстві точаться дискусії щодо поставки в Україну винищувачів західного типу F-16. Як повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, наразі вже відбувається підготовка інфраструктури для зберігання літаків.

Як у зв'язку з цим зміниться тактика України на фронті та що буде з військовою допомогою Заходу — розповідає військовий експерт та письменник Валентин Бадрак в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Юлії Литвиненко.

Україна почне атакувати РФ з повітря

У розмові піднімають такі теми:

— Отримання F-16: як зміниться ситуація на полі бою та які цілі атакуватиме Україна в РФ?

— Затримка західної допомоги: чи має наша держава запасний план?

— Відродження українського ВПК: які перспективи та чи маємо ми достатньо ресурсів?

Нагадаємо, перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 США до літа 2024 року. Почали навчатися військові у середині жовтня.

За даними ЗМІ, Україна отримає перші винищувачі F-16 вже влітку 2024 року.