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Нова тактика ЗСУ та зміни на полі бою після отримання F-16 — прямий ефір

Нова тактика ЗСУ та зміни на полі бою після отримання F-16 — прямий ефір

22 лютого 2024 р. 18:00

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19:00 Яка ситуація на польському кордоні та хто стоїть за протестами — інтерв'ю з Соломчуком

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18:16 Велика конференція військово-політичного керівництва — чого українці очікують від зустрічі

Text

18:00 Нова тактика ЗСУ та зміни на полі бою після отримання F-16 — прямий ефір

Text

17:10 Витрати на мобілізацію — де взяти гроші та чи варто збільшувати податки

Text

16:26 Росіяни не планують зупинятися — що відбувається в Авдіївці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:42 FPV-дрони ЗСУ блискуче відпрацювали по окупантах на Донеччині — які результати операції

Text

14:59 Історія повторюється — Гордон відповів, що зміниться у випадку смерті Путіна

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14:15 Рекордна сума — скільки українці заборгували за електрику в 2023-му

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У суспільстві точаться дискусії щодо поставки в Україну винищувачів західного типу F-16. Як повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, наразі вже відбувається підготовка інфраструктури для зберігання літаків. 

Як у зв'язку з цим зміниться тактика України на фронті та що буде з військовою допомогою Заходу — розповідає військовий експерт та письменник Валентин Бадрак в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Юлії Литвиненко.

Україна почне атакувати РФ з повітря

У розмові піднімають такі теми:

— Отримання F-16: як зміниться ситуація на полі бою та які цілі атакуватиме Україна в РФ?

— Затримка західної допомоги: чи має наша держава запасний план?

— Відродження українського ВПК: які перспективи та чи маємо ми достатньо ресурсів?

Нагадаємо, перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 США до літа 2024 року. Почали навчатися військові у середині жовтня.

За даними ЗМІ, Україна отримає перші винищувачі F-16 вже влітку 2024 року. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:42 FPV-дрони ЗСУ блискуче відпрацювали по окупантах на Донеччині — які результати операції

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