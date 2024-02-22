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Новая тактика ВСУ и изменения на поле боя после получения F-16 — прямой эфир

Новая тактика ВСУ и изменения на поле боя после получения F-16 — прямой эфир

22 февраля 2024 г. 18:00

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19:00 Какая ситуация на польской границе и кто стоит за протестами — интервью с Соломчуком

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18:16 Большая конференция военно-политического руководства — чего ожидают украинцы от встречи

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18:00 Новая тактика ВСУ и изменения на поле боя после получения F-16 — прямой эфир

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17:10 Расходы на мобилизацию — где взять деньги и стоит ли увеличивать налоги

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16:26 Россияне не планируют останавливаться — что происходит в Авдеевке

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15:42 FPV-дроны ВСУ блестяще отработали по оккупантам на Донетчине — какие результаты операции

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14:59 История повторяется — Гордон ответил, что изменится в случае смерти Путина

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14:15 Рекордная сумма — сколько украинцы задолжали за электричество в 2023 году

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13:33 Гордон рассказал, как относится к Зеленскому и почему считает его героем

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19:16 Гордон рассказал, где сейчас находятся его трое сыновей и чем они занимаются

Text

19:00 Какая ситуация на польской границе и кто стоит за протестами — интервью с Соломчуком

Text

18:16 Большая конференция военно-политического руководства — чего ожидают украинцы от встречи

Text

18:00 Новая тактика ВСУ и изменения на поле боя после получения F-16 — прямой эфир

Text

17:10 Расходы на мобилизацию — где взять деньги и стоит ли увеличивать налоги

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:26 Россияне не планируют останавливаться — что происходит в Авдеевке

Text

15:42 FPV-дроны ВСУ блестяще отработали по оккупантам на Донетчине — какие результаты операции

Text

14:59 История повторяется — Гордон ответил, что изменится в случае смерти Путина

Text

14:15 Рекордная сумма — сколько украинцы задолжали за электричество в 2023 году

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13:33 Гордон рассказал, как относится к Зеленскому и почему считает его героем

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В обществе ведутся дискуссии по поставке в Украину истребителей западного типа F-16. Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, сейчас уже идет подготовка инфраструктуры для хранения самолетов.

Как в связи с этим изменится тактика Украины на фронте и что будет с военной помощью Запада, — рассказывает военный эксперт и писатель Валентин Бадрак в интервью ведущей Новини.LIVE Юлии Литвиненко.

Украина начнет атаковать РФ с воздуха

В разговоре поднимают следующие темы:

— Получение F-16: как изменится ситуация в поле боя и какие цели будет атаковать Украина в РФ?

— Задержка западной помощи: есть ли у нашего государства запасной план?

— Возрождение украинского ВПК: какие перспективы и есть ли у нас достаточно ресурсов?

Напомним, первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 США к лету 2024 года. Начали учиться военные в середине октября.

По данным СМИ, Украина получит первые истребители F-16 летом 2024 года.

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19:22 Рада отменила запрет на доход для оборонных ведомств — что это значит

19:21 В Татарстане Путин полетал на ядерном бомбардировщике Ту-160М — детали

19:17 Глава МИД Германии Бербок призвала Лаврова немедленно прекратить войну в Украине

19:13 Зеленский подписал указ о разрешении иностранцам и лицам без гражданства служить в Нацгвардии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:00 Новая тактика ВСУ и изменения на поле боя после получения F-16 — прямой эфир

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:42 FPV-дроны ВСУ блестяще отработали по оккупантам на Донетчине — какие результаты операции

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14:59 История повторяется — Гордон ответил, что изменится в случае смерти Путина

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