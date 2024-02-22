Новая тактика ВСУ и изменения на поле боя после получения F-16 — прямой эфир

В обществе ведутся дискуссии по поставке в Украину истребителей западного типа F-16. Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, сейчас уже идет подготовка инфраструктуры для хранения самолетов.

Как в связи с этим изменится тактика Украины на фронте и что будет с военной помощью Запада, — рассказывает военный эксперт и писатель Валентин Бадрак в интервью ведущей Новини.LIVE Юлии Литвиненко.

Украина начнет атаковать РФ с воздуха

В разговоре поднимают следующие темы:

— Получение F-16: как изменится ситуация в поле боя и какие цели будет атаковать Украина в РФ?

— Задержка западной помощи: есть ли у нашего государства запасной план?

— Возрождение украинского ВПК: какие перспективы и есть ли у нас достаточно ресурсов?

Напомним, первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 США к лету 2024 года. Начали учиться военные в середине октября.

По данным СМИ, Украина получит первые истребители F-16 летом 2024 года.