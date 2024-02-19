Не Авдіївка єдина — Дикий назвав три напрямки, на яких росіяни готують наступ

Після Авдіївки Донецької області російські окупанти, ймовірно, готують наступ ще мінімум на трьох ділянках фронту. Зокрема, ворог вже активізував свої дії у Запорізькій області.

Таку думку висловив військовий аналітик Євген Дикий в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

На яких напрямках РФ готує наступ

За словами Дикого, армія РФ розпочала наступати на Запоріжжі, наступними ділянками, ймовірно, стануть Куп'янськ Харківської області та плацдарм на лівобережжі Херсонщини.

"Імовірно, наступними ділянками, на яких наступатиме ворог, стануть — Куп'янськ і плацдарм на лівому березі. Також, не забуваємо про Вугледар, який давно є ціллю РФ, поки в них там повний неуспіх", — сказав Дикий.

Він додав, що кількість українських захисників стає меншою, втім замінювати їх, на жаль, немає ким.

"Так, п'ятий раз відбили, шостий раз, а на сьомий люди закінчилися", — сказав аналітик.

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки.

Коментуючи таке рішення, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне всі окуповані території, головне, щоб всі в це вірили, бо це факт.