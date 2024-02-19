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Не Авдеевка единственная – Дикий назвал три направления, на которых россияне готовят наступление

Не Авдеевка единственная – Дикий назвал три направления, на которых россияне готовят наступление

19 февраля 2024 г. 13:00

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13:00 Не Авдеевка единственная – Дикий назвал три направления, на которых россияне готовят наступление

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13:00 Не Авдеевка единственная – Дикий назвал три направления, на которых россияне готовят наступление

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12:15 Военный рассказал, сколько еще "азовцев" находится в российском плену

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11:20 Повторил судьбу "Азовстали" — Магомедов о ситуации с коксохимзаводом в Авдеевке

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10:25 Игнат рассказал, когда Украина получит первые истребители F-16

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09:35 Европа закупает зерно из РФ — как изменился показатель экспорта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:11 Выход ВСУ из Авдеевки и затягивание помощи для Украины — эфир Новини.LIVE

18 февраля 2024
Text
Новость с видео

23:59 В центре Киева состоялась масштабная акция за возвращение военнопленных

Text
Новость с видео

19:16 Владимир Дантес на митинге в поддержку пленных "азовцев" объяснил, почему такие акции важны

17 февраля 2024
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После Авдеевки Донецкой области российские оккупанты, вероятно, готовят наступление еще минимум на трех участках фронта. В частности, враг уже активизировал свои действия в Запорожской области.

Такое мнение высказал военный аналитик Евгений Дикий в утреннем эфире Ранок.LIVE.

На каких направлениях РФ готовит наступление

По словам Дикого, армия РФ начала наступать на Запорожье, следующими участками, вероятно, станут Купянск Харьковской области и плацдарм на левобережье Херсона.

"Вероятно, следующими участками, на которых будет наступать враг, станут — Купянск и плацдарм на левом берегу. Также, не забываем об Угледаре, который давно является целью РФ, пока у них там полный неуспех", — сказал Дикий.

Он добавил, что количество украинских защитников становится меньше, впрочем заменять их, к сожалению, не кем.

"Да, на пятый раз отбили, на шестой раз, а на седьмой люди закончились", — сказал аналитик.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Комментируя такое решение, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все оккупированные территории, главное, чтобы все в это верили, потому что это факт.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:11 Выход ВСУ из Авдеевки и затягивание помощи для Украины — эфир Новини.LIVE

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