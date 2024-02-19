Не Авдеевка единственная – Дикий назвал три направления, на которых россияне готовят наступление

После Авдеевки Донецкой области российские оккупанты, вероятно, готовят наступление еще минимум на трех участках фронта. В частности, враг уже активизировал свои действия в Запорожской области.

Такое мнение высказал военный аналитик Евгений Дикий в утреннем эфире Ранок.LIVE.

На каких направлениях РФ готовит наступление

По словам Дикого, армия РФ начала наступать на Запорожье, следующими участками, вероятно, станут Купянск Харьковской области и плацдарм на левобережье Херсона.

"Вероятно, следующими участками, на которых будет наступать враг, станут — Купянск и плацдарм на левом берегу. Также, не забываем об Угледаре, который давно является целью РФ, пока у них там полный неуспех", — сказал Дикий.

Он добавил, что количество украинских защитников становится меньше, впрочем заменять их, к сожалению, не кем.

"Да, на пятый раз отбили, на шестой раз, а на седьмой люди закончились", — сказал аналитик.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Комментируя такое решение, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все оккупированные территории, главное, чтобы все в это верили, потому что это факт.