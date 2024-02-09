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Нардеп Гончаренко прокоментував відставку Залужного

Нардеп Гончаренко прокоментував відставку Залужного

09 лютого 2024 р. 13:25

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08:00 Заміна Головнокомандувача та новий наступ ЗСУ — ефір Новини.LIVE

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14:40 Призначення Сирського — що думають військові про нового Головкома ЗСУ

Text

14:03 Блокада на кордоні з Україною — у ДПСУ назвали КПП, де страйкують поляки

Text

13:25 Нардеп Гончаренко прокоментував відставку Залужного

Text

12:40 Призначення Сирського — чи зміниться тактика ЗСУ на полі бою

Text

12:00 Чи піде Залужний у політику — які амбіції та майбутнє у колишнього Головкома

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:20 Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Text

10:54 В СБУ показали зворушливе відео повернення додому ста українських полонених

Text

09:45 Відставка Залужного — що стало причиною звільнення впливового Головкома

Text

09:04 В Україну вдалося повернути ще 100 військовополонених, серед них — захисники "Азовсталі"

Text

08:00 Заміна Головнокомандувача та новий наступ ЗСУ — ефір Новини.LIVE

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Народний депутат Олексій Гончаренко вважає рішення про звільнення Валерія Залужного помилковим. Він впевнений, що це вплине на моральний стан українців та спровокує проблеми з міжнародною підтримкою. 

Про це політик розповів у ранковому ефір Ранок.LIVE.

Що думають депутати про відставку Залужного

"Це рішення помилкове. Я дуже шкодую, що президент прийняв таке рішення. Я думаю, що це буде удар по моральному стану українського суспільства, і це погано, тому що зараз і так не дуже добрі новини йдуть одна за одною, виснаження серйозне. Це буде удар по нашій міжнародній підтримці", — сказав Гончаренко.  

За його словами, усунення Валерія Залужного викликано абсолютно не стратегічними мотивами. Він вважає, що істинна причина звільнення вже колишнього Головнокомандувача ЗСУ — конфлікти між військово-політичним керівництвом. На думку Гончаренка, це не грає на користь Україні. 

"Усі розмови, і те, що писали про Залужного, начебто, його звільняють тому, що він погано слухав Пентагон, — це абсурд. Але ж потрібно розуміти, що імовірні конфлікти у військово-політичному керівництві грають не на користь Україні", — додав нардеп. 

Нагадаємо, ми писали про те, як українці відреагували на відставку Валерія Залужного.

А також зібрали інформацію про те, чим запам'ятався генерал Валерій Залужний. 

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14:41 Розганяв Майдан, а тепер полює на українців — ДБР повідомило підозру експравоохоронцю СБУ

14:39 У ЗСУ пояснили, чи підлягають блогери мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:36 Збірна України дізналася про розклад матчів у Лізі Націй — хто стане першим суперником

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13:25 Нардеп Гончаренко прокоментував відставку Залужного

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12:00 Чи піде Залужний у політику — які амбіції та майбутнє у колишнього Головкома

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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