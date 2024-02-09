Нардеп Гончаренко прокоментував відставку Залужного

Народний депутат Олексій Гончаренко вважає рішення про звільнення Валерія Залужного помилковим. Він впевнений, що це вплине на моральний стан українців та спровокує проблеми з міжнародною підтримкою.

Про це політик розповів у ранковому ефір Ранок.LIVE.

Що думають депутати про відставку Залужного

"Це рішення помилкове. Я дуже шкодую, що президент прийняв таке рішення. Я думаю, що це буде удар по моральному стану українського суспільства, і це погано, тому що зараз і так не дуже добрі новини йдуть одна за одною, виснаження серйозне. Це буде удар по нашій міжнародній підтримці", — сказав Гончаренко.

За його словами, усунення Валерія Залужного викликано абсолютно не стратегічними мотивами. Він вважає, що істинна причина звільнення вже колишнього Головнокомандувача ЗСУ — конфлікти між військово-політичним керівництвом. На думку Гончаренка, це не грає на користь Україні.

"Усі розмови, і те, що писали про Залужного, начебто, його звільняють тому, що він погано слухав Пентагон, — це абсурд. Але ж потрібно розуміти, що імовірні конфлікти у військово-політичному керівництві грають не на користь Україні", — додав нардеп.

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