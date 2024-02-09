Нардеп Гончаренко прокомментировал отставку Залужного

Народный депутат Алексей Гончаренко считает решение об увольнении Валерия Залужного ошибочным. Он уверен, что это окажет влияние на моральное состояние украинцев и спровоцирует проблемы с международной поддержкой.

Об этом политик рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

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"Это решение ошибочное. Я очень сожалею, что президент принял такое решение. Я думаю, что это будет удар по моральному состоянию украинского общества, и это плохо, потому что сейчас и так не очень хорошие новости следуют одна за другой, истощение серьезное. Это будет удар по нашей международной поддержке", — сказал Гончаренко.

По его словам, устранение Валерия Залужного вызвано совершенно не стратегическими мотивами. Он считает, что истинная причина увольнения уже бывшего Главнокомандующего ВСУ — конфликты между военно-политическим руководством. По мнению Гончаренко, это не играет в пользу Украины.

"Все разговоры, и то, что писали о Залужном, вроде бы, его увольняют потому, что он плохо слушал Пентагон, — это абсурд. Но ведь нужно понимать, что вероятные конфликты в военно-политическом руководстве играют не в пользу Украины", — добавил нардеп.

Напомним, мы писали о том, как украинцы отреагировали на отставку Валерия Залужного.

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