Напруга по всьому фронті — Барабаш про ситуацію в Авдіївці та чи мають росіяни просування

В Авдіївці на Донеччині ситуація залишається напруженою по усій лінії навколо міста, російські окупанти кидають туди велику кількість своїх ресурсів. Водночас, що стосується певних просувань ворога на цій ділянці, такої інформації поки немає.

Про це розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Яка ситуація в Авдіївці на Донеччині

За словами Віталія Барабаша, Авдіївка — це один із тих напрямків, куди ворог кидає найбільшу кількість ресурсів. Крім того, останніми днями у місто намагаються прориватися ДРГ та піхота.

"Дійсно, ворог кидає зараз великі сили на Авдіївку. Останніми днями дуже багато диверсійних груп намагаються зайти в місто, дуже багато особового складу. Активізація по усій лінії фронту навколо міста", — сказав Барабаш.

Що стосується просувань росіян, він зазначив, що поки такої інформації від військових немає, ситуація хоч і напружена, але не критична.

"Ворог дійсно намагається зайти в стару частину міста. Це Садове Товариство — дачний масив, який знаходиться ближче до Авдіївського коксохім заводу. На рахунок залізничного мосту, в мене такої інформації немає", — додав Барабаш.

Нагадаємо, пресофіцер 26 артилерійської бригади Олег Калашніков заявив, що бійці Збройних сил України мають просування на Бахмутському напрямку в Донецькій області. Йдеться про район довкола Кліщіївки.

Додамо, за минулу добу Сили оборони на Авдіївському напрямку відбили 40 атак російських загарбників.