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Напряжение по всему фронту — Барабаш о ситуации в Авдеевке и есть ли у россиян продвижение

8 февраля 2024 г. 11:45

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11:45 Напряжение по всему фронту — Барабаш о ситуации в Авдеевке и есть ли у россиян продвижение

Text

11:00 Военный рассказал, чего критически не хватает на фронте и как изменились приоритеты боя

Text

10:20 Запорожская область под обстрелами — Федоров рассказал о ситуации в регионе

Text

09:30 Ситуация на ЗАЭС и массовое производство БПЛа в Украине — новости за 7 февраля

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07:51 Провал голосования в Сенате и ситуация в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

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В Авдеевке Донецкой области ситуация остается напряженной по всей линии вокруг города, российские оккупанты бросают туда большое количество своих ресурсов. В то же время, что касается определенных продвижений врага на этом участке, такой информации пока нет.

Об этом рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Какая ситуация в Авдеевке Донецкой области

По словам Виталия Барабаша, Авдеевка — это одно из направлений, куда враг бросает наибольшее количество ресурсов. Кроме того, в последние дни в город пытаются прорываться ДРГ и пехота.

"Действительно, враг бросает сейчас большие силы на Авдеевку. В последние дни очень многие диверсионные группы пытаются зайти в город, очень много личного состава. Активизация по всей линии фронта вокруг города", — сказал Барабаш.

Что касается продвижений россиян, он отметил, что пока такой информации от военных нет, ситуация хоть и напряженная, но не критична.

"Враг действительно пытается зайти в старую часть города. Это Садовое Общество — дачный массив, который находится ближе к Авдеевскому коксохим заводу. На счет железнодорожного моста, у меня такой информации нет", — добавил Барабаш.

Напомним, пресс-офицер 26 артиллерийской бригады Олег Калашников заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины имеют продвижение на Бахмутском направлении в Донецкой области. Речь идет о районе вокруг Клещиевки.

Добавим, за прошедшие сутки Силы обороны на Авдеевском направлении отбили 40 атак российских захватчиков.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:42 Сборную Израиля по футболу могут отстранить от участия в международных турнирах

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11:45 Напряжение по всему фронту — Барабаш о ситуации в Авдеевке и есть ли у россиян продвижение

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11:00 Военный рассказал, чего критически не хватает на фронте и как изменились приоритеты боя

Text

10:20 Запорожская область под обстрелами — Федоров рассказал о ситуации в регионе

Text

09:30 Ситуация на ЗАЭС и массовое производство БПЛа в Украине — новости за 7 февраля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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07:51 Провал голосования в Сенате и ситуация в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

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19:45 Последствия ракетной атаки РФ и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

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19:35 Как изменится помощь США после массированной атаки РФ — Катков в ефире

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