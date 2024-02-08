Напряжение по всему фронту — Барабаш о ситуации в Авдеевке и есть ли у россиян продвижение

В Авдеевке Донецкой области ситуация остается напряженной по всей линии вокруг города, российские оккупанты бросают туда большое количество своих ресурсов. В то же время, что касается определенных продвижений врага на этом участке, такой информации пока нет.

Об этом рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Какая ситуация в Авдеевке Донецкой области

По словам Виталия Барабаша, Авдеевка — это одно из направлений, куда враг бросает наибольшее количество ресурсов. Кроме того, в последние дни в город пытаются прорываться ДРГ и пехота.

"Действительно, враг бросает сейчас большие силы на Авдеевку. В последние дни очень многие диверсионные группы пытаются зайти в город, очень много личного состава. Активизация по всей линии фронта вокруг города", — сказал Барабаш.

Что касается продвижений россиян, он отметил, что пока такой информации от военных нет, ситуация хоть и напряженная, но не критична.

"Враг действительно пытается зайти в старую часть города. Это Садовое Общество — дачный массив, который находится ближе к Авдеевскому коксохим заводу. На счет железнодорожного моста, у меня такой информации нет", — добавил Барабаш.

Напомним, пресс-офицер 26 артиллерийской бригады Олег Калашников заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины имеют продвижение на Бахмутском направлении в Донецкой области. Речь идет о районе вокруг Клещиевки.

Добавим, за прошедшие сутки Силы обороны на Авдеевском направлении отбили 40 атак российских захватчиков.