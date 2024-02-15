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На окупованому Запоріжжі росіяни вербують українських дітей до "Юнармії"

На окупованому Запоріжжі росіяни вербують українських дітей до "Юнармії"

15 лютого 2024 р. 12:30

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12:30 На окупованому Запоріжжі росіяни вербують українських дітей до "Юнармії"

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12:30 На окупованому Запоріжжі росіяни вербують українських дітей до "Юнармії"

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12:00 Мобілізація ув'язнених — що про це думають військові

Text

11:10 На заміну мобілізованим — на шахтах Дніпропетровщини почали працювати жінки

Text

10:25 Стрілецький бій у Кринках — як ЗСУ майстерно знищують окупантів

Text

09:50 Віз вантаж до Севастополя — Буданов розповів деталі знищення корабля "Цезар Куніков"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text
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19:50 Корабель "Цезар Куніков" на дні, корупція в Міноборони — новини 14 лютого

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19:00 Сценарії закінчення війни та F-16 для України — прямий ефір Новини.LIVE

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18:30 ДБР арештувало майно художниці Морозюк

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На тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти все більш поширюють свою пропаганду не лише серед дорослого населення, але й дітей. Задля цього терористи намагаються поповнити загони "Юнармії" маленькими українцями, починаючи з 6-го класу. 

Про це розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону. 

На Запоріжжі окупанти змушують дітей вступати до загонів "Юнармії"

За словами Федорова, подібні інциденти спостерігаються, зокрема, в окупованому селищі Костянтинівка, що поблизу Мелітополя. Він пояснює, що включаючи українських дітей до загонів "Юнармії", росіяни хочуть "промити" їм мізки своєю пропагандою та впливати на їх свідомість. 

"До Юнармії намагаються включити дітей з шостого класу. Уявіть собі! Це діти, яким, умовно, по 10 років", — сказав Федоров. 

Крім того, як наголошує очільник ОВА, окупанти вводять освіту щодо пілотування дронами, їх зборкою та ремонтом. 

Нагадаємо, окупаційна влада в Запорізькій області поступово спотворює населені пункти регіону. Зокрема, з Мелітополя, який раніше був розвинутим проєвропейським містом, зробили сміттєзвалище. В більшості окупованих міст є проблеми з постійним водопостачанням та електроенергією.

Додамо, у Мелітополі триває активна підготовка до псевдовиборів президента Росії. В місто привезли так званий "Громадський контроль", який займатиметься організацією. 

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12:23 Знищення "Цезаря Кунікова" — Ігнат звернувся до українців із застереженням

12:22 Ситуація критична — оборону Авдіївки посилила штурмова бригада

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:10 На заміну мобілізованим — на шахтах Дніпропетровщини почали працювати жінки

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10:25 Стрілецький бій у Кринках — як ЗСУ майстерно знищують окупантів

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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