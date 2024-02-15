На окупованому Запоріжжі росіяни вербують українських дітей до "Юнармії"

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти все більш поширюють свою пропаганду не лише серед дорослого населення, але й дітей. Задля цього терористи намагаються поповнити загони "Юнармії" маленькими українцями, починаючи з 6-го класу.

Про це розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

На Запоріжжі окупанти змушують дітей вступати до загонів "Юнармії"

За словами Федорова, подібні інциденти спостерігаються, зокрема, в окупованому селищі Костянтинівка, що поблизу Мелітополя. Він пояснює, що включаючи українських дітей до загонів "Юнармії", росіяни хочуть "промити" їм мізки своєю пропагандою та впливати на їх свідомість.

"До Юнармії намагаються включити дітей з шостого класу. Уявіть собі! Це діти, яким, умовно, по 10 років", — сказав Федоров.

Крім того, як наголошує очільник ОВА, окупанти вводять освіту щодо пілотування дронами, їх зборкою та ремонтом.

Нагадаємо, окупаційна влада в Запорізькій області поступово спотворює населені пункти регіону. Зокрема, з Мелітополя, який раніше був розвинутим проєвропейським містом, зробили сміттєзвалище. В більшості окупованих міст є проблеми з постійним водопостачанням та електроенергією.

Додамо, у Мелітополі триває активна підготовка до псевдовиборів президента Росії. В місто привезли так званий "Громадський контроль", який займатиметься організацією.