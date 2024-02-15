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На оккупированном Запорожье россияне вербуют украинских детей в "Юнармию"

На оккупированном Запорожье россияне вербуют украинских детей в "Юнармию"

15 февраля 2024 г. 12:30

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12:30 На оккупированном Запорожье россияне вербуют украинских детей в "Юнармию"

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12:30 На оккупированном Запорожье россияне вербуют украинских детей в "Юнармию"

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12:00 Мобилизация заключенных — что об этом думают военные

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11:10 На замену мобилизованным — на шахтах Днепропетровщины начали работать женщины

Text

10:25 Стрелковый бой в Крынках — как ВСУ мастерски уничтожают оккупантов

Text

09:50 Вез груз в Севастополь — Буданов рассказал детали уничтожения корабля "Цезарь Куников"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text
Новость с видео

08:03 Что известно о массированной атаке оккупантов на Украину — эфир Новини.LIVE

14 февраля 2024
Text

19:50 Корабль "Цезарь Куников" на дне, коррупция в Минобороны — новости 14 февраля

Text

19:00 Сценарии окончания войны и F-16 для Украины — прямой эфир Новини.LIVE

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18:30 ГБР арестовало имущество художницы Морозюк

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17:14 Какая разница между ВИЧ и СПИД — Комаровский рассказал о симптомах и рисках инфицирования

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На временно оккупированной территории Запорожской области российские оккупанты все более распространяют свою пропаганду не только среди взрослого населения, но и детей. Ради этого террористы пытаются пополнить отряды "Юнармии" маленькими украинцами, начиная с 6-го класса.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона.

На Запорожье оккупанты заставляют детей поступать в отряды "Юнармии"

По словам Федорова, подобные инциденты наблюдаются, в частности, в оккупированном поселке Константиновка вблизи Мелитополя. Он объясняет, что включая украинских детей в отряды "Юнармии", россияне хотят "промыть" им мозги своей пропагандой и влиять на их сознание.

"В Юнармию пытаются включить детей из шестого класса. Представьте себе! Это дети, которым, условно, по 10 лет", — сказал Федоров.

Кроме того, как отмечает руководитель ОВА, оккупанты вводят образование по пилотированию дронами, их сборке и ремонту.

Напомним, оккупационные власти в Запорожской области постепенно искажают населенные пункты региона. В частности, из Мелитополя, ранее развитого проевропейского города, сделали свалку. В большинстве оккупированных городов есть проблемы с постоянным водоснабжением и электроэнергией.

Добавим, в Мелитополе идет активная подготовка к псевдовыборам президента России. В город привезли так называемый "Общественный контроль", который будет заниматься организацией.

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12:23 Уничтожение "Цезаря Куникова" — Игнат обратился к украинцам с предупреждением

12:22 Ситуация критическая — оборону Авдеевки усилила штурмовая бригада

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10:25 Стрелковый бой в Крынках — как ВСУ мастерски уничтожают оккупантов

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09:50 Вез груз в Севастополь — Буданов рассказал детали уничтожения корабля "Цезарь Куников"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:03 Что известно о массированной атаке оккупантов на Украину — эфир Новини.LIVE

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19:00 Сценарии окончания войны и F-16 для Украины — прямой эфир Новини.LIVE

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18:30 ГБР арестовало имущество художницы Морозюк

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17:14 Какая разница между ВИЧ и СПИД — Комаровский рассказал о симптомах и рисках инфицирования