На оккупированном Запорожье россияне вербуют украинских детей в "Юнармию"

На временно оккупированной территории Запорожской области российские оккупанты все более распространяют свою пропаганду не только среди взрослого населения, но и детей. Ради этого террористы пытаются пополнить отряды "Юнармии" маленькими украинцами, начиная с 6-го класса.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона.

На Запорожье оккупанты заставляют детей поступать в отряды "Юнармии"

По словам Федорова, подобные инциденты наблюдаются, в частности, в оккупированном поселке Константиновка вблизи Мелитополя. Он объясняет, что включая украинских детей в отряды "Юнармии", россияне хотят "промыть" им мозги своей пропагандой и влиять на их сознание.

"В Юнармию пытаются включить детей из шестого класса. Представьте себе! Это дети, которым, условно, по 10 лет", — сказал Федоров.

Кроме того, как отмечает руководитель ОВА, оккупанты вводят образование по пилотированию дронами, их сборке и ремонту.

Напомним, оккупационные власти в Запорожской области постепенно искажают населенные пункты региона. В частности, из Мелитополя, ранее развитого проевропейского города, сделали свалку. В большинстве оккупированных городов есть проблемы с постоянным водоснабжением и электроэнергией.

Добавим, в Мелитополе идет активная подготовка к псевдовыборам президента России. В город привезли так называемый "Общественный контроль", который будет заниматься организацией.