На одній з ділянок Авдіївки бійці 3 ОШБр перебувають в повному оточенні

На Авдіївському напрямку вже 12 днів перебувають бійці 3 ОШБр. На одній з ділянок міста захисники перебувають в оточенні ворога, однак, намагаються прорвати це кільце і наразі їм це вдається зробити.

Про це розповів заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов в ефірі Радіо.Свобода.

Бійці 3 ОШБр в Авдіївці

За словами Кудряшова, в Авдіївці військові 3 ОШБр, зокрема, проводять рейдово-ударні дії, щоб розширити зону відповідальності та логістичний коридор.

"Третя окрема бригада із зони відновлення та підтримання навченості була відправлена по наказу в напрямок Авдіївка. Вже 12 діб наші воїни займають смугу відповідальності всередині міста", — сказав Кудряшов.

Крім того, він додав, що на одній з ділянок міста військові перебувають в повному оточенні. Воїни намагаються прорвати це кільце й наразі їм це вдається.

У той же час, ворог захопив укріпрайону "Зеніт". У зв'язку з цим ЗСУ доводиться відходити на більш вигідні рубежі.

"Нам доводиться відходити з позицій, бо їх просто рівняють із землею. Тобто, позиція зруйнована і наші бійці переходять на більш вигідні, щоб утримувати лінію оборони. В деяких випадках ми не бачимо доцільності в утриманні тих чи інших позицій всередині міста і теж переходимо на більш вигідні позиції", — додав Кудряшов.

Нагадаємо, російську окупанти 16 лютого обстріляли фосфором Авдіївку Донецької області. Крім того, загарбники почали частіше скидати на місто керовані авіабомби.

Додамо, російські окупанти можуть завершити оточення деяких українських підрозділів в Авдіївці Донецькій області, якщо ЗСУ не проведуть успішних контратак. Наразі Сили оборони чинять запеклий спротив ворогу.