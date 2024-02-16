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На одній з ділянок Авдіївки бійці 3 ОШБр перебувають в повному оточенні

На одній з ділянок Авдіївки бійці 3 ОШБр перебувають в повному оточенні

16 лютого 2024 р. 12:00

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12:00 На одній з ділянок Авдіївки бійці 3 ОШБр перебувають в повному оточенні

Text

11:25 В Авдіївці 3 ОШБр встановила рекорд зі знищення сили і техніки ворога

Text

10:52 Як Друга Світова війна — у 3 ОШБр про ситуацію на Авдіївському напрямку

Text

10:00 РФ кидає професійні війська на Донецький напрямок — яка ситуація

Text

09:00 Ситуація в Авдіївці, ВР проти Telegram, підозра Таїсії Повалій — новини за 15 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:59 Закордонні візити Зеленського та що відбувається в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

15 лютого 2024
Text

22:37 Що приховує скандальний законопроєкт про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

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19:30 Чому Україна більше не наступає та чим займається ГУР — Новини.LIVE

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19:00 Чому Польща не може вгамувати фермерів та кому потрібний конфлікт на кордоні — ефір Новини.LIVE

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На Авдіївському напрямку вже 12 днів перебувають бійці 3 ОШБр. На одній з ділянок міста захисники перебувають в оточенні ворога, однак, намагаються прорвати це кільце і наразі їм це вдається зробити.

Про це розповів заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов в ефірі Радіо.Свобода. 

Бійці 3 ОШБр в Авдіївці

За словами Кудряшова, в Авдіївці військові 3 ОШБр, зокрема, проводять рейдово-ударні дії, щоб розширити зону відповідальності та логістичний коридор. 

"Третя окрема бригада із зони відновлення та підтримання навченості була відправлена по наказу в напрямок Авдіївка. Вже 12 діб наші воїни займають смугу відповідальності всередині міста", — сказав Кудряшов. 

Крім того, він додав, що на одній з ділянок міста військові перебувають в повному оточенні. Воїни намагаються прорвати це кільце й наразі їм це вдається.

У той же час, ворог захопив укріпрайону "Зеніт". У зв'язку з цим ЗСУ доводиться відходити на більш вигідні рубежі.

"Нам доводиться відходити з позицій, бо їх просто рівняють із землею. Тобто, позиція зруйнована і наші бійці переходять на більш вигідні, щоб утримувати лінію оборони. В деяких випадках ми не бачимо доцільності в утриманні тих чи інших позицій всередині міста і теж переходимо на більш вигідні позиції", — додав Кудряшов. 

Нагадаємо, російську окупанти 16 лютого обстріляли фосфором Авдіївку Донецької області. Крім того, загарбники почали частіше скидати на місто керовані авіабомби.

Додамо, російські окупанти можуть завершити оточення деяких українських підрозділів в Авдіївці Донецькій області, якщо ЗСУ не проведуть успішних контратак. Наразі Сили оборони чинять запеклий спротив ворогу.

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12:45 В Одесі повернули державі літній кінотеатр — деталі

12:36 Вибухи у передмісті Києва — жителів закликали зберігати спокій

Новина з фото

12:30 Зеленський зустрівся з Шольцом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:29 Нардеп Шевченко заявив, що законопроєкт про мобілізацію не вирішує жодних проблем

12:23 Окупанти на Херсонщині до смерті закатували священика ПЦУ

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11:25 В Авдіївці 3 ОШБр встановила рекорд зі знищення сили і техніки ворога

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10:52 Як Друга Світова війна — у 3 ОШБр про ситуацію на Авдіївському напрямку

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10:00 РФ кидає професійні війська на Донецький напрямок — яка ситуація

Text

09:00 Ситуація в Авдіївці, ВР проти Telegram, підозра Таїсії Повалій — новини за 15 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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