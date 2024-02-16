На одном из участков Авдеевки бойцы 3 ОШБр находятся в полном окружении

На Авдеевском направлении уже 12 дней находятся бойцы 3 ОШБр. На одном из участков города защитники находятся в окружении врага, однако пытаются прорвать это кольцо и сейчас им это удается сделать.

Об этом рассказал заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов в эфире Радио.Свобода.

Бойцы 3 ОШБр в Авдеевке

По словам Кудряшова, в Авдеевке военные 3 ОШБр, в частности, производят рейдово-ударные действия, чтобы расширить зону ответственности и логистический коридор.

"Третья отдельная бригада из зоны восстановления и поддержки обученности была отправлена по приказу на направление Авдеевка. Уже 12 суток наши воины занимают полосу ответственности внутри города", — сказал Кудряшов.

Кроме того, он добавил, что на одном из участков города военные находятся в полном окружении. Воины пытаются прорвать это кольцо и им это удается.

В то же время, враг захватил укрепрайона "Зенит". В связи с этим ВСУ приходится отходить на более выгодные рубежи.

"Нам приходится отходить с позиций, потому что их просто ровняют с землей. То есть, позиция разрушена и наши бойцы переходят на более выгодные, чтобы удерживать линию обороны. В некоторых случаях мы не видим целесообразности в удержании тех или иных позиций внутри города и тоже переходим на более выгодные позиции", — добавил Кудряшов.

Напомним, российскую оккупанты 16 февраля обстреляли фосфором Авдеевку Донецкой области. Кроме того, захватчики стали чаще сбрасывать на город управляемые авиабомбы.

Добавим, российские оккупанты могут завершить оцепление некоторых украинских подразделений в Авдеевке Донецкой области, если ВСУ не проведут успешных контратак. В настоящее время Силы обороны оказывают ожесточенное сопротивление врагу.