Корабель "Цезар Куніков" на дні, корупція в Міноборони — новини 14 лютого

ГУР спільно із Силами оборони ліквідувало російський десантний корабель "Цезар Куніков", а в Міноборони викорінюють ще одну корупційну схему. Останні новини України 14 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Російський корабель "Цезар Куніков" пішов на дно

У випуску новин, зокрема, дізнаєтесь:

— Ліквідація десантного корабля РФ "Цезар Куніков".

— Ще одну корупційну схему викорінюють з Міноборони — вона дозволяє отримувати надприбутки на закупівлі продуктів.

— Кількість загиблих внаслідок удару по Києву 7 лютого зросла до 5.

Нагадаємо, у ГУР розкрили деталі знищення російського корабля "Цезар Куніков".

Додамо, що в Авдіївці тривають вуличні бої. ЗСУ готують запасні логістичні шляхи. Крім того, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали військові частини та підрозділи, які обороняють Авдіївський та Куп'янський напрямки.