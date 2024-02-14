Корабель "Цезар Куніков" на дні, корупція в Міноборони — новини 14 лютого

ГУР спільно із Силами оборони ліквідувало російський десантний корабель "Цезар Куніков", а в Міноборони викорінюють ще одну корупційну схему. Останні новини України 14 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".
Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Російський корабель "Цезар Куніков" пішов на дно
У випуску новин, зокрема, дізнаєтесь:
— Ліквідація десантного корабля РФ "Цезар Куніков".
— Ще одну корупційну схему викорінюють з Міноборони — вона дозволяє отримувати надприбутки на закупівлі продуктів.
— Кількість загиблих внаслідок удару по Києву 7 лютого зросла до 5.
Нагадаємо, у ГУР розкрили деталі знищення російського корабля "Цезар Куніков".
Додамо, що в Авдіївці тривають вуличні бої. ЗСУ готують запасні логістичні шляхи. Крім того, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали військові частини та підрозділи, які обороняють Авдіївський та Куп'янський напрямки.