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Корабель "Цезар Куніков" на дні, корупція в Міноборони — новини 14 лютого

Корабель "Цезар Куніков" на дні, корупція в Міноборони — новини 14 лютого

14 лютого 2024 р. 19:50

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19:50 Корабель "Цезар Куніков" на дні, корупція в Міноборони — новини 14 лютого

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16:30 День закоханих — як змінилися ціни та попит на квіти у Києві

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15:45 До закону про мобілізацію вносять правки — чи блокуватимуть рахунки ухилянтів

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14:55 Аспіранти можуть отримати відстрочку — депутатка розповіла про правки до мобілізаційного закону

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14:10 Військова розповіла, з якими проблемами стикаються жінки у війську

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12:50 В Україні скоротять кількість ВНЗ — депутатка назвала причину

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12:15 У "Слузі народу" анонсували велике кадрове "перезавантаження" держави

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19:50 Корабель "Цезар Куніков" на дні, корупція в Міноборони — новини 14 лютого

Text

19:00 Сценарії закінчення війни та F-16 для України — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:30 ДБР арештувало майно художниці Морозюк

Text

17:14 Яка різниця між ВІЛ та СНІД — Комаровський розповів про симптоми та ризики інфікування

Text

16:30 День закоханих — як змінилися ціни та попит на квіти у Києві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:45 До закону про мобілізацію вносять правки — чи блокуватимуть рахунки ухилянтів

Text

14:55 Аспіранти можуть отримати відстрочку — депутатка розповіла про правки до мобілізаційного закону

Text

14:10 Військова розповіла, з якими проблемами стикаються жінки у війську

Text

12:50 В Україні скоротять кількість ВНЗ — депутатка назвала причину

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12:15 У "Слузі народу" анонсували велике кадрове "перезавантаження" держави

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ГУР спільно із Силами оборони ліквідувало російський десантний корабель "Цезар Куніков", а в Міноборони викорінюють ще одну корупційну схему. Останні новини України 14 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини". 

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Російський корабель "Цезар Куніков" пішов на дно

У випуску новин, зокрема, дізнаєтесь:

— Ліквідація десантного корабля РФ "Цезар Куніков". 

— Ще одну корупційну схему викорінюють з Міноборони — вона дозволяє отримувати надприбутки на закупівлі продуктів.

— Кількість загиблих внаслідок удару по Києву 7 лютого зросла до 5. 

Нагадаємо, у ГУР розкрили деталі знищення російського корабля "Цезар Куніков". 

Додамо, що в Авдіївці тривають вуличні бої. ЗСУ готують запасні логістичні шляхи. Крім того, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали військові частини та підрозділи, які обороняють Авдіївський та Куп'янський напрямки.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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