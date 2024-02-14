Корабль "Цезарь Куников" на дне, коррупция в Минобороны — новости 14 февраля

ГУР совместно с Силами обороны ликвидировало российский десантный корабль "Цезарь Куников", а в Минобороны искореняют еще одну коррупционную схему. Последние новости Украины 14 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Новости можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Российский корабль "Цезарь Куников" пошел ко дну

В выпуске новостей, в частности, узнаете:

— Ликвидация десантного корабля РФ "Цезарь Куников".

— Еще одну коррупционную схему искореняют из Минобороны — она позволяет получать сверхприбыли на закупке продуктов.

— Число погибших в результате удара по Киеву 7 февраля высло до 5.

Напомним, в ГУР раскрыли детали уничтожения российского корабля "Цезарь Куников".

Добавим, что в Авдеевке продолжаются уличные бои. ВСУ готовят запасные логистические пути. Кроме того, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетили воинские части и подразделения, обороняющие Авдеевское и Купянское направления.