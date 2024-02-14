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Корабль "Цезарь Куников" на дне, коррупция в Минобороны — новости 14 февраля

Корабль "Цезарь Куников" на дне, коррупция в Минобороны — новости 14 февраля

14 февраля 2024 г. 19:50

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19:50 Корабль "Цезарь Куников" на дне, коррупция в Минобороны — новости 14 февраля

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19:00 Сценарии окончания войны и F-16 для Украины — прямой эфир Новини.LIVE

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18:30 ГБР арестовало имущество художницы Морозюк

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17:14 Какая разница между ВИЧ и СПИД — Комаровский рассказал о симптомах и рисках инфицирования

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16:30 День влюбленных — как изменились цены и спрос на цветы в Киеве

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15:45 В закон о мобилизации вносятся правки — будут ли блокировать счета уклонистов

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14:55 Аспиранты могут получить отсрочку — депутат рассказала о правках к мобилизационному закону

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14:10 Военная рассказала, с какими проблемами сталкиваются женщины в армии

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12:50 В Украине сократят количество вузов — депутат назвала причину

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12:15 В "Слуге народа" анонсировали большую кадровую "перезагрузку" государства

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19:50 Корабль "Цезарь Куников" на дне, коррупция в Минобороны — новости 14 февраля

Text

19:00 Сценарии окончания войны и F-16 для Украины — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:30 ГБР арестовало имущество художницы Морозюк

Text

17:14 Какая разница между ВИЧ и СПИД — Комаровский рассказал о симптомах и рисках инфицирования

Text

16:30 День влюбленных — как изменились цены и спрос на цветы в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:45 В закон о мобилизации вносятся правки — будут ли блокировать счета уклонистов

Text

14:55 Аспиранты могут получить отсрочку — депутат рассказала о правках к мобилизационному закону

Text

14:10 Военная рассказала, с какими проблемами сталкиваются женщины в армии

Text

12:50 В Украине сократят количество вузов — депутат назвала причину

Text

12:15 В "Слуге народа" анонсировали большую кадровую "перезагрузку" государства

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ГУР совместно с Силами обороны ликвидировало российский десантный корабль "Цезарь Куников", а в Минобороны искореняют еще одну коррупционную схему. Последние новости Украины 14 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Новости можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Российский корабль "Цезарь Куников" пошел ко дну

В выпуске новостей, в частности, узнаете:

— Ликвидация десантного корабля РФ "Цезарь Куников".

— Еще одну коррупционную схему искореняют из Минобороны — она позволяет получать сверхприбыли на закупке продуктов.

— Число погибших в результате удара по Киеву 7 февраля высло до 5.

Напомним, в ГУР раскрыли детали уничтожения российского корабля "Цезарь Куников".

Добавим, что в Авдеевке продолжаются уличные бои. ВСУ готовят запасные логистические пути. Кроме того, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетили воинские части и подразделения, обороняющие Авдеевское и Купянское направления.

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20:02 В украинской разведке указали на угрозы, которые может содержать Telegram

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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