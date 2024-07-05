Київський 206-й батальйон фактично припинив існування – Тука заявив про шалені втрати на фронті

Напередодні у Києві відбулося прощання з бійцем 206-го батальйону київської 241 бригади ТрО. Ексміністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука назвав це поховання "черговим" і заявив про фактичне знищення підрозділу.

Про це Георгій Тука сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 5 липня.

Подробиці жахливого випадку на фронті

За інформацією Туки, підрозділ після Бахмуту, де були шалені втрати, був відведений на ротацію.

"Після цього минуло біля 10 діб і цей підрозділ знову відправили на донеччину. Я не буду казати, де саме вони воюють, щоб мене потім не звинувачували в розповсюдженні воєнної таємниці", — розповів ексміністр з питань ТОТ.

Причини втрат у 206-у батальйоні

За даними Туки, перед відправкою боєкомплектність підрозділу складала 20% і в перший же день рота зазнала значних втрат.

"Йдуть міські бої, а підрозділ, який утримував цю позицію перед 206 батальйоном, належним чином не передав свої позиції, не доповів, де знаходиться противник та в якій кількості. На жаль, це звична практика", — говорить Тука.

Як розповів колишній міністр з питань ТОТ і ВПО, втрати сталися через відсутність координації та нерозуміння навколишньої ситуації. 4 липня у Києві пройшло перше поховання.

"Це наш рідний київський батальйон, він фактично припинив існування. Я чую розповіді про необхідність заробляння коштів, необхідність бронювання різного роду співробітників. Ви б почули, що про все це кажуть ті, хто боронить нас з вами з 2014 року", — підсумував Тука.

Нагадаємо, напередодні командир роти 206-го батальйону 241-ї бригади ТрО Роман Кулик звинуватив військових начальників у неспроможності обʼєктивно оцінювати можливості особового складу.

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