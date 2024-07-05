Киевский 206 батальон фактически прекратил существование – Тука заявил об ужасных потерях на фронте

Накануне в Киеве попрощались с бойцом 206-го киевского батальона 241 бригады ТрО. Экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука назвал эти похороны "очередными" и заявил о фактическом уничтожении подразделения.

Об этом Георгий Тука сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 5 июля.

Подробности ужасного случая на фронте

По информации Туки, подразделение после Бахмута, где были огромные потери, было отведено на ротацию.

"После этого прошло около 10 суток и это подразделение снова отправили в Донецкую область. Я не буду говорить, где именно они воюют, чтобы меня потом не обвиняли в распространении военной тайны", — рассказал экс-министр по вопросам ВОТ.

Причины потерь в 206-м батальоне

По данным Туки, перед отправкой боекомплектность подразделения составляла 20% и в первый же день рота понесла значительные потери.

"Идут городские бои, а подразделение, которое удерживало эту позицию перед 206 батальоном, должным образом не передало свои позиции, не доложило, где находится противник и в каком количестве. К сожалению, это обычная практика", — говорит Тука.

Как рассказал бывший министр по вопросам ВОТ и ВПЛ, потери произошли из-за отсутствия координации и непонимания окружающей ситуации. 4 июля в Киеве прошло первое захоронение.

"Это наш родной киевский батальон, он фактически прекратил существование. Я слышу рассказы о необходимости зарабатывания средств, необходимости бронирования разного рода сотрудников. Вы бы услышали, что обо всем этом говорят те, кто защищает нас с вами с 2014 года", — резюмировал Тука.

Напомним, накануне командир роты 206-го батальона 241-й бригады ТРО Роман Кулик обвинил военных начальников в неспособности объективно оценивать возможности личного состава.

Ранее мы сообщали, что Силы обороны отошли из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр Донецкой области на более защищенные позиции.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что россияне активизировали наступление на Торецком направлении и оценили шансы врага на успех.