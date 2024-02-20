Кияни вшанували пам'ять полеглих на Майдані

Щорічно 20 лютого в Україні вшановують подвиг героїв, які віддали своє життя під час Революції Гідності на Майдані Незалежності. У Києві від самого ранку усі небайдужі покладають квіти до меморіалу Небесної Сотні, що знаходиться на вулиці Інститутській.

Відео, як відбувалося вшанування, можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні

Від самого ранку один за одним почали приходити люди до меморіалу Небесної Сотні. Небайдужі покладали квіти та запалювали лампадки. Пізніше усіх загиблих під час Революції Гідності вшанували хвилиною мовчання та заспівали гімн України.

Також до меморіалу прийшли священники, які відправили поминальну панахиду.

Нагадаємо, 20 лютого у День Героїв Небесної Сотні Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Крім того, президент звернувся до українців. Він закликав громадян пам'ятати подвиг тих, хто віддав своє життя за свободу.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж з місця вшанування Герої Небесної Сотні.