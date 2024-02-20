Киевляне почтили память павших на Майдане

Ежегодно 20 февраля в Украине чествуют подвиг героев, отдавших свою жизнь во время Революции Достоинства на Майдане Незалежности. В Киеве с самого утра все неравнодушные возлагают цветы к мемориалу Небесной Сотни, который находится на улице Институтской.

Видео, как происходило чествование, можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Чествование памяти погибших Героев Небесной Сотни

С самого утра один за другим стали приходить люди к мемориалу Небесной Сотни. Неравнодушные возлагали цветы и зажигали лампадки. Позже всех погибших во время Революции Достоинства почтили минутой молчания и спели гимн Украины.

Также к мемориалу пришли священники, отправившие поминальную панихиду.

Напомним, 20 февраля в День Героев Небесной Сотни Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Кроме того, президент обратился к украинцам. Он призвал граждан помнить подвиг тех, кто отдал свою жизнь за свободу.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с места чествования Герои Небесной Сотни.