Камишін заявив, що в України з'явилася далекобійна зброя — яку відстань може долати

В України з'явилася нова далекобійна зброя, яку вже використали для завдавання ударів вглиб російської території. Вона вразила ціль на відстані 700 км.
Про це розповів Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін під час форуму "Україна.2024".
Україна має далекобійну зброю
"Найважливіша програма для нашої країни — це ракетна програма. Але про неї я скажу не більше, аніж Президент — у нас зʼявилася наша далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 км", — сказав міністр.
За його словами, удари по цілях в глибині Росії були завдані саме тим озброєння, яке виробили в Україні.
Виробництво зброї в Україні
Також Камишін розповів, що минулого року оборонний комплекс України виготовив більше, аніж за 2022 рік. А спроможності на 2024 рік — ще у шість разів більші.
Зокрема, за минулий рік суттєво наростили виробництво боєприпасів й почали освоювати нові позиції, оскільки потреба фронту значно більша, аніж виробничі спроможності США та ЄС разом взятих.
Крім того, Україна почала виготовляти гібридне ППО та вже збирає БМП й гаубиці 105-го калібру разом з партнерами.
Нагадаємо, очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що близько 90% всіх БпЛА, які використовують на полі бою, виготовлені в Україні.
Також ми писали, що Rheinmetall планує відкрити новий завод в Україні. На підприємстві будуть виготовляти артилерійські боєприпаси.