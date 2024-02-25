Камишін заявив, що в України з'явилася далекобійна зброя — яку відстань може долати

В України з'явилася нова далекобійна зброя, яку вже використали для завдавання ударів вглиб російської території. Вона вразила ціль на відстані 700 км.

Про це розповів Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін під час форуму "Україна.2024".

Україна має далекобійну зброю

"Найважливіша програма для нашої країни — це ракетна програма. Але про неї я скажу не більше, аніж Президент — у нас зʼявилася наша далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 км", — сказав міністр.

За його словами, удари по цілях в глибині Росії були завдані саме тим озброєння, яке виробили в Україні.

Виробництво зброї в Україні

Також Камишін розповів, що минулого року оборонний комплекс України виготовив більше, аніж за 2022 рік. А спроможності на 2024 рік — ще у шість разів більші.

Зокрема, за минулий рік суттєво наростили виробництво боєприпасів й почали освоювати нові позиції, оскільки потреба фронту значно більша, аніж виробничі спроможності США та ЄС разом взятих.

Крім того, Україна почала виготовляти гібридне ППО та вже збирає БМП й гаубиці 105-го калібру разом з партнерами.

Нагадаємо, очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що близько 90% всіх БпЛА, які використовують на полі бою, виготовлені в Україні.

Також ми писали, що Rheinmetall планує відкрити новий завод в Україні. На підприємстві будуть виготовляти артилерійські боєприпаси.