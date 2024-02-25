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Камышин заявил, что в Украины появилось дальнобойное оружие — какое расстояние может преодолевать

Камышин заявил, что в Украины появилось дальнобойное оружие — какое расстояние может преодолевать

25 февраля 2024 г. 12:39

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23:56 Сколько на самом деле киевляне должны платить за проезд в Киеве — Бахматов назвал сумму

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21:40 В центре Вены состоялась масштабная акция в поддержку украинцев

Text
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20:59 В Риге на площади собрались сотни людей в поддержку украинцев

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20:13 Экс-советник Кличка заявил, что метро на Троещину будет стоять, как отстройка Мариуполя

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Новость с видео

17:48 Экс-советник Кличко рассказал, что делать с недостройками в Киеве и можно ли их отдать переселенцам

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В Украины появилось новое дальнобойное оружие, которое уже использовали для нанесения ударов вглубь российской территории. Она поразила цель на расстоянии 700 км.

Об этом рассказал Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин во время форума "Україна.2024".

Украина имеет дальнобойное оружие

"Важнейшая программа для нашей страны — это ракетная программа. Но о ней я скажу не больше, чем Президент — у нас появилось наше дальнобойное оружие, поразившее цель на 700 км", — сказал министр.

По его словам, удары по целям в глубине России были нанесены именно тем вооружениям, которые произвели в Украине.

Производство оружия в Украине

Также Камышин рассказал, что в прошлом году оборонный комплекс Украины изготовил больше, чем за 2022 год. А возможности на 2024 год — еще в шесть раз больше.

В частности, за прошлый год существенно нарастили производство боеприпасов и начали осваивать новые позиции, поскольку потребность фронта значительно больше, чем производственные возможности США и ЕС вместе взятых.

Кроме того, Украина начала производить гибридное ПВО и уже собирает БМП и гаубицы 105 калибра вместе с партнерами.

Напомним, глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что около 90% всех используемых на поле боя БПЛА изготовлены в Украине.

Также мы писали, что Rheinmetall планирует открыть новый завод в Украине. На предприятии будут производить артиллерийские боеприпасы.

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