Іноземний доброволець розповів, як його намагалися отруїти місцеві та про що шкодує

Іноземний доброволець Жасулан Дусембін почав воювати на боці України ще до повномасштабного вторгнення. У Росії та Казахстані його вважають екстремістом.

Про свій досвід на початку повномасштабної війни він розповів в інтерв'ю Youtube-каналу PRESSING.

Місцеві співпрацювали з окупантами

Іноземний доброволець поділився історією, як на початку війни був зенітником та пішов в піхоту по своїй волі. Тоді йому дали взвод, серед якого він жив з десятьма військовими в одному будинку, з якими були, як сім'я.

"Всі мої брати і я несу відповідальність за них. Потім, коли вже загинули багато офіцерів, останній бій у Володимирівці мені дали роту і сказали: ось 90 людей, ти повинен розставити оборону, бо ворог день-два і буде тут", — сказав Дусембін.

Він розповів, що село ділиться на дві частини, які з'єднує міст — його підірвали всім, що лише було.

Також відомо, що на момент початку війни у селищі було 90% "ждунів", а в більшості місцевих були родичі в армії "ЛДНР" і підтримували з ними зв'язок.

Тоді до українських захисників підійшов один старий чоловік і попросив його врятувати та вивезти, бо "все життя у цьому селі називають Бандера, тому що він за Україну".

"Ми вже втратили Волноваху, де загинули сотні. Ми були злі та втомлені, якась бабка отруїла борщем двох солдат, вони загинули. Стоїм уже і не знаємо що буде і підходить п'яний місцевий до нас такий "е, вам завтра п*зда". Це колаборант, який спалився, бо проранив одну фразу — "завтра", — пригадав військовий.

Тоді у цього чоловіка випитали що він знає — той не одразу, але розповів, що до селища вже йдуть окупанти армії "ЛДНР", а попереду них кадирівці.

Після чого Жасулан піднявся на місцевий терикон разом з іншими 30 військовими та сказав їм окопатися в повний зріст, аби зверху вниз було зручно стріляти

"І це насправді єдина позиція, яку я виграв. Вони зверху поклали стільки людей, просто піхоту ЛДНР", — додав він.

Раніше командир 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Ігор Оболєнський розповів, скільки ще може тривати війна в Україні та до чого слід готуватися українцям.

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