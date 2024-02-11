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Иностранный доброволец рассказал, как его пытались отравить местные жители и о чем жалеет

11 февраля 2024 г. 16:40

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Иностранный доброволец Жасулан Дусембин начал воевать на стороне Украины еще до полномасштабного вторжения. В России и Казахстане он считается экстремистом.

О своем опыте в начале полномасштабной войны он рассказал в интервью Youtube-каналу PRESSING .

Местные сотрудничали с оккупантами

Иностранный доброволец поделился историей, как в начале войны был зенитчиком и ушел в пехоту по своей воле. Тогда ему дали взвод, среди которого он жил с десятью военными в одном доме, с которыми были как семья.

"Все мои братья и я несу ответственность за них. Потом, когда уже погибли многие офицеры, последний бой во Владимировке мне дали роту и сказали: вот 90 человек, ты должен расставить оборону, потому что враг день-два и будет здесь", — сказал Дусембин.

Он рассказал, что село делится на две части, которые соединяет мост — его взорвали всем, что было.

Также известно, что к моменту начала войны в поселке было 90% "ждунов", а у большинства местных были родственники в армии "ЛДНР" и поддерживали с ними связь.

Тогда к украинским защитникам подошел один старый мужчина и попросил его спасти и вывезти, потому что "всю жизнь в этой деревне называют Бандера, потому что он за Украину".

"Мы уже потеряли Волноваху, где погибли сотни. Мы были злые и уставшие, какая-то бабка отравила борщом двух солдат, они погибли. Стоим уже и не знаем что будет и подходит пьяный местный к нам такой", вам завтра п*зда". Это сожженный коллаборант, потому что проранил одну фразу — "завтра", — вспомнил военный.

Тогда у этого мужчины спросили, что он знает — тот не сразу, но рассказал, что в поселок уже идут оккупанты армии "ЛДНР", а впереди них кадыровцы.

После чего Жасулан поднялся на местный террикон вместе с другими 30 военными и сказал им окопаться во весь рост, чтобы сверху вниз было удобно стрелять.

"И это действительно единственная позиция, которую я выиграл. Они сверху положили столько людей, просто пехоту "ЛДНР", — добавил он.

Ранее командир 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Игорь Оболенский рассказал, сколько может длиться война в Украине и к чему следует готовиться украинцам.

Также мы писали, хватит ли ресурсу у Украины подготовить полмиллиона мобилизованных.

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