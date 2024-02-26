Які військові плани Кремля та до чого готуватися Україні — інтерв'ю з військовим аналітиком

За два роки повномасштабної війни РФ випустила по території України близько 8 тисяч ракет. Крім того, днями країна-агресор збільшила кількість пускових установок на кордоні.

Статистика випущених цілей, військові плани Кремля і чергові заяви Медведєва про захоплення Києва — ці та інші теми обговорював військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Чи збільшаться обстріли по Україні

В інтерв'ю підіймаються такі теми:

Чи буде Іран передавати ракети РФ?

Що під коксохімічним заводом в Авдіївці?

Які військові плани Кремля?

Куди далі збирається наступати Росія?

Чергові заяви Медведєва про захоплення Києва.

Україна перейшла в режим оборони.

Нагадаємо, військові Збройних сил України відступили від села Ласточкине, що на Донеччині. Населений пункт розташований поблизу Авдіївки, за 6 км від міста, з якого українські воїни також нещодавно відійшли.

Додамо, 25 лютого Олександр Сирський та Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій. Разом з бійцями посадовці проаналізували ситуацію на фронті та узгодили майбутні кроки.