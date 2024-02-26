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Які військові плани Кремля та до чого готуватися Україні — інтерв'ю з військовим аналітиком

Які військові плани Кремля та до чого готуватися Україні — інтерв'ю з військовим аналітиком

26 лютого 2024 р. 16:49

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16:49Які військові плани Кремля та до чого готуватися Україні — інтерв'ю з військовим аналітиком

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16:49 Які військові плани Кремля та до чого готуватися Україні — інтерв'ю з військовим аналітиком

Text

16:34 Для чого важливо озвучувати втрати України у війні — політолог відповів

Text

15:39 Іноземні добровольці можуть отримати громадянство України — в МВС розповіли деталі

Text

14:59 Новий скандал на польському кордоні — невідомі висипали з вагонів кукурудзу

Text

14:08 Експерт пояснив, чому американські вибори не стануть переломним моментом у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:30 Наслідки нічної атаки РФ та провокації фермерів на кордоні — новини 26 лютого

Text

13:00 Не українська продукція — в Раді назвали причину протестів у Європі

Text

12:24 Мобілізаційний закон — нардеп розповів, хто несе відповідальність за ухвалення документу

Text

11:44 Гордон висловив своє ставлення щодо Навального і розповів, чи вважає його героєм

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11:01 У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

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За два роки повномасштабної війни РФ випустила по території України близько 8 тисяч ракет. Крім того, днями країна-агресор збільшила кількість пускових установок на кордоні. 

Статистика випущених цілей, військові плани Кремля і чергові заяви Медведєва про захоплення Києва — ці та інші теми обговорював військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю на Новини.LIVE.

 Чи збільшаться обстріли по Україні

В інтерв'ю підіймаються такі теми:

  • Чи буде Іран передавати ракети РФ?
  • Що під коксохімічним заводом в Авдіївці?
  • Які військові плани Кремля?
  • Куди далі збирається наступати Росія? 
  • Чергові заяви Медведєва про захоплення Києва. 
  • Україна перейшла в режим оборони.

 

Нагадаємо, військові Збройних сил України відступили від села Ласточкине, що на Донеччині. Населений пункт розташований поблизу Авдіївки, за 6 км від міста, з якого українські воїни також нещодавно відійшли.

Додамо, 25 лютого Олександр Сирський та Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій.  Разом з бійцями посадовці проаналізували ситуацію на фронті та узгодили майбутні кроки.

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16:56 Україна працює над відновленням роботи одного з аеропортів — деталі від Єрмака

16:45 В Одесі терміново потрібні донори крові — хто може допомогти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:39 Іноземні добровольці можуть отримати громадянство України — в МВС розповіли деталі

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14:08 Експерт пояснив, чому американські вибори не стануть переломним моментом у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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