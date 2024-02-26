Які військові плани Кремля та до чого готуватися Україні — інтерв'ю з військовим аналітиком

За два роки повномасштабної війни РФ випустила по території України близько 8 тисяч ракет. Крім того, днями країна-агресор збільшила кількість пускових установок на кордоні.
Статистика випущених цілей, військові плани Кремля і чергові заяви Медведєва про захоплення Києва — ці та інші теми обговорював військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю на Новини.LIVE.
Чи збільшаться обстріли по Україні
В інтерв'ю підіймаються такі теми:
- Чи буде Іран передавати ракети РФ?
- Що під коксохімічним заводом в Авдіївці?
- Які військові плани Кремля?
- Куди далі збирається наступати Росія?
- Чергові заяви Медведєва про захоплення Києва.
- Україна перейшла в режим оборони.
Нагадаємо, військові Збройних сил України відступили від села Ласточкине, що на Донеччині. Населений пункт розташований поблизу Авдіївки, за 6 км від міста, з якого українські воїни також нещодавно відійшли.
Додамо, 25 лютого Олександр Сирський та Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій. Разом з бійцями посадовці проаналізували ситуацію на фронті та узгодили майбутні кроки.