Какие военные планы Кремля и к чему готовиться Украине — интервью с военным аналитиком

За два года полномасштабной войны РФ выпустила по территории Украины около 8 тысяч ракет. Кроме того, на днях страна-агрессор увеличила количество пусковых установок на границе.
Статистика выпущенных целей, военные планы Кремля и очередные заявления Медведева о захвате Киева — эти и другие темы обсуждал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Новини.LIVE.
Увеличатся ли обстрелы по Украине
В интервью поднимаются следующие темы:
- Будет ли Иран передавать ракеты РФ?
- Что под коксохимическим заводом в Авдеевке?
- Какие военные планы Кремля?
- Куда дальше собирается наступать Россия?
- Очередные заявления Медведева о захвате Киева.
- Украина перешла в режим обороны
Напомним, военные Вооруженных сил Украины отступили от села Ласточкино на Донетчине. Населенный пункт расположен вблизи Авдеевки, в 6 км от города, из которого украинские воины недавно отошли.
Добавим, 25 февраля Александр Сырский и Рустем Умеров посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий. Вместе с бойцами должностные лица проанализировали ситуацию на фронте и согласовали будущие шаги.