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Какие военные планы Кремля и к чему готовиться Украине — интервью с военным аналитиком

Какие военные планы Кремля и к чему готовиться Украине — интервью с военным аналитиком

26 февраля 2024 г. 16:49

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16:49Какие военные планы Кремля и к чему готовиться Украине — интервью с военным аналитиком

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16:34 Зачем важно озвучивать потери Украины в войне — политолог ответил

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14:59 Новый скандал на польской границе — неизвестные высыпали из вагонов кукурузу

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11:44 Гордон выразил свое отношение к Навальному и рассказал, считает ли его героем

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16:49 Какие военные планы Кремля и к чему готовиться Украине — интервью с военным аналитиком

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16:34 Зачем важно озвучивать потери Украины в войне — политолог ответил

Text

15:39 Иностранные добровольцы могут получить гражданство Украины — в МВД рассказали детали

Text

14:59 Новый скандал на польской границе — неизвестные высыпали из вагонов кукурузу

Text

14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:30 Последствия ночной атаки РФ и провокации фермеров на границе — новости 26 февраля

Text

13:00 Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе

Text

12:24 Мобилизационный закон — нардеп рассказал, кто несет ответственность за принятие документа

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11:44 Гордон выразил свое отношение к Навальному и рассказал, считает ли его героем

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За два года полномасштабной войны РФ выпустила по территории Украины около 8 тысяч ракет. Кроме того, на днях страна-агрессор увеличила количество пусковых установок на границе.

Статистика выпущенных целей, военные планы Кремля и очередные заявления Медведева о захвате Киева — эти и другие темы обсуждал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Новини.LIVE.

Увеличатся ли обстрелы по Украине

В интервью поднимаются следующие темы:

  • Будет ли Иран передавать ракеты РФ?
  • Что под коксохимическим заводом в Авдеевке?
  • Какие военные планы Кремля?
  • Куда дальше собирается наступать Россия?
  • Очередные заявления Медведева о захвате Киева.
  • Украина перешла в режим обороны

Напомним, военные Вооруженных сил Украины отступили от села Ласточкино на Донетчине. Населенный пункт расположен вблизи Авдеевки, в 6 км от города, из которого украинские воины недавно отошли.

Добавим, 25 февраля Александр Сырский и Рустем Умеров посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий. Вместе с бойцами должностные лица проанализировали ситуацию на фронте и согласовали будущие шаги.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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