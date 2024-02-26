Какие военные планы Кремля и к чему готовиться Украине — интервью с военным аналитиком

За два года полномасштабной войны РФ выпустила по территории Украины около 8 тысяч ракет. Кроме того, на днях страна-агрессор увеличила количество пусковых установок на границе.

Статистика выпущенных целей, военные планы Кремля и очередные заявления Медведева о захвате Киева — эти и другие темы обсуждал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Новини.LIVE.

Увеличатся ли обстрелы по Украине

В интервью поднимаются следующие темы:

Будет ли Иран передавать ракеты РФ?

Что под коксохимическим заводом в Авдеевке?

Какие военные планы Кремля?

Куда дальше собирается наступать Россия?

Очередные заявления Медведева о захвате Киева.

Украина перешла в режим обороны

Напомним, военные Вооруженных сил Украины отступили от села Ласточкино на Донетчине. Населенный пункт расположен вблизи Авдеевки, в 6 км от города, из которого украинские воины недавно отошли.

Добавим, 25 февраля Александр Сырский и Рустем Умеров посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий. Вместе с бойцами должностные лица проанализировали ситуацию на фронте и согласовали будущие шаги.