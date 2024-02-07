Як зміниться допомога США після масованої атаки РФ — Катков в ефірі

Як масована ракетна атака РФ вплине на надання допомоги від США, як Україна може відповісти Росії за обстріл та як у війні допоможуть Сили безпілотних систем у ЗСУ? Ці та інші теми обговорюють експерт з озброєння та головний редактор Defense Express Олег Катков разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи змінить масована атака РФ на надання допомоги від США

У прямому ефірі обговорюються такі питання:

— Масована ракетна атака РФ: наслідки та можливі варіанти відповіді ЗСУ.

— Чи пришвидшить масована атака надання допомоги Україні від США?

— Поява Сил безпілотних систем у ЗСУ: як це допоможе у війні?

— РФ погрожує Польщі: про що це свідчить?

Нагадаємо, вранці у середу 7 лютого РФ вчергове атакувала Україну з повітря. Основний удар припав на столицю.

Додамо, внаслідок ранкового ракетного удару по Києві кількість постраждалих зросла до 40 людей. Крім того, чотири людини загинули.