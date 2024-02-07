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Як зміниться допомога США після масованої атаки РФ — Катков в ефірі

07 лютого 2024 р. 19:35

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19:45 Наслідки ракетної атаки РФ та закон про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

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19:35 Як зміниться допомога США після масованої атаки РФ — Катков в ефірі

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19:00 Ситуація на фронті, ресурси РФ та війна безпілотників — Кудряшов в ефірі

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18:08 У ЗСУ розповіли, яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку і чи вдається просуватись

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17:20 Чи повинен працювати громадський транспорт під час повітряної тривоги — думка киян

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16:40 Чи можливі переговори між РФ та Україною у 2024-му — дипломат відповів

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16:00 Комаровський назвав фактор, який провокує розвиток онкології

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15:00 Чи зможе рекрутинг замінити мобілізацію й що для цього потрібно — військовий відповів

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14:12 Нова тактика чи агонія Росії — Ігнат розповів особливості ранкової масованої атаки

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Як масована ракетна атака РФ вплине на надання допомоги від США, як Україна може відповісти Росії за обстріл та як у війні допоможуть Сили безпілотних систем у ЗСУ? Ці та інші теми обговорюють експерт з озброєння та головний редактор Defense Express Олег Катков разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком. 

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE. 

Чи змінить масована атака РФ на надання допомоги від США

У прямому ефірі обговорюються такі питання:

— Масована ракетна атака РФ: наслідки та можливі варіанти відповіді ЗСУ. 

— Чи пришвидшить масована атака надання допомоги Україні від США?

— Поява Сил безпілотних систем у ЗСУ: як це допоможе у війні?

— РФ погрожує Польщі: про що це свідчить?

Нагадаємо, вранці у середу 7 лютого РФ вчергове атакувала Україну з повітря. Основний удар припав на столицю.

Додамо, внаслідок ранкового ракетного удару по Києві кількість постраждалих зросла до 40 людей. Крім того, чотири людини загинули.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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