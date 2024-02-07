Як зміниться допомога США після масованої атаки РФ — Катков в ефірі

Як масована ракетна атака РФ вплине на надання допомоги від США, як Україна може відповісти Росії за обстріл та як у війні допоможуть Сили безпілотних систем у ЗСУ? Ці та інші теми обговорюють експерт з озброєння та головний редактор Defense Express Олег Катков разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.
Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Чи змінить масована атака РФ на надання допомоги від США
У прямому ефірі обговорюються такі питання:
— Масована ракетна атака РФ: наслідки та можливі варіанти відповіді ЗСУ.
— Чи пришвидшить масована атака надання допомоги Україні від США?
— Поява Сил безпілотних систем у ЗСУ: як це допоможе у війні?
— РФ погрожує Польщі: про що це свідчить?
Нагадаємо, вранці у середу 7 лютого РФ вчергове атакувала Україну з повітря. Основний удар припав на столицю.
Додамо, внаслідок ранкового ракетного удару по Києві кількість постраждалих зросла до 40 людей. Крім того, чотири людини загинули.