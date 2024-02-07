Как изменится помощь США после массированной атаки РФ — Катков в ефире

Как массированная ракетная атака РФ повлияет на помощь от США, как Украина может ответить России за обстрел и как в войне помогут Силы беспилотных систем в ВСУ? Эти и другие темы обсуждают эксперт по вооружению и главный редактор Defense Express Олег Катков вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.
Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.
Изменит ли массированная атака РФ на оказание помощи от США
В прямом эфире обсуждаются следующие вопросы:
— Массированная ракетная атака РФ: последствия и возможные варианты ответа ВСУ.
— Ускорит ли массированная атака на оказание помощи Украине от США?
— Появление Сил беспилотных систем в ВСУ: как это поможет в войне?
— РФ угрожает Польше: о чем это говорит?
Напомним, утром в среду 7 февраля РФ в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Основной удар пришелся на столицу.
Добавим, в результате утреннего ракетного удара по Киеву количество пострадавших возросло до 40 человек. Кроме того, четыре человека погибли.