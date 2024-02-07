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Как изменится помощь США после массированной атаки РФ — Катков в ефире

7 февраля 2024 г. 19:35

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19:45 Последствия ракетной атаки РФ и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

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19:35 Как изменится помощь США после массированной атаки РФ — Катков в ефире

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19:00 Ситуация на фронте, ресурсы РФ и война беспилотников — Кудряшов в эфире

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18:08 В ВСУ рассказали, какая ситуация на Лимано-Купянском направлении и удается ли продвигаться

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17:20 Должен ли работать общественный транспорт во время воздушной тревоги — мнение киевлян

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16:40 Возможны ли переговоры между РФ и Украиной в 2024 году — дипломат ответил

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16:00 Комаровский назвал фактор, который провоцирует развитие онкологии

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15:00 Сможет ли рекрутинг заменить мобилизацию и что для этого нужно – военный ответил

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14:12 Новая тактика или агония России — Игнат рассказал особенности утренней массированной атаки

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13:35 Данилов прокомментировал скандал по слежке за журналистами Bihus.Info

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19:45 Последствия ракетной атаки РФ и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

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19:35 Как изменится помощь США после массированной атаки РФ — Катков в ефире

Text

19:00 Ситуация на фронте, ресурсы РФ и война беспилотников — Кудряшов в эфире

Text

18:08 В ВСУ рассказали, какая ситуация на Лимано-Купянском направлении и удается ли продвигаться

Text

17:20 Должен ли работать общественный транспорт во время воздушной тревоги — мнение киевлян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:40 Возможны ли переговоры между РФ и Украиной в 2024 году — дипломат ответил

Text

16:00 Комаровский назвал фактор, который провоцирует развитие онкологии

Text

15:00 Сможет ли рекрутинг заменить мобилизацию и что для этого нужно – военный ответил

Text

14:12 Новая тактика или агония России — Игнат рассказал особенности утренней массированной атаки

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13:35 Данилов прокомментировал скандал по слежке за журналистами Bihus.Info

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Как массированная ракетная атака РФ повлияет на помощь от США, как Украина может ответить России за обстрел и как в войне помогут Силы беспилотных систем в ВСУ? Эти и другие темы обсуждают эксперт по вооружению и главный редактор Defense Express Олег Катков вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Изменит ли массированная атака РФ на оказание помощи от США

В прямом эфире обсуждаются следующие вопросы:

— Массированная ракетная атака РФ: последствия и возможные варианты ответа ВСУ.

— Ускорит ли массированная атака на оказание помощи Украине от США?

— Появление Сил беспилотных систем в ВСУ: как это поможет в войне?

— РФ угрожает Польше: о чем это говорит?

Напомним, утром в среду 7 февраля РФ в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Основной удар пришелся на столицу.

Добавим, в результате утреннего ракетного удара по Киеву количество пострадавших возросло до 40 человек. Кроме того, четыре человека погибли.

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18:08 В ВСУ рассказали, какая ситуация на Лимано-Купянском направлении и удается ли продвигаться

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:40 Возможны ли переговоры между РФ и Украиной в 2024 году — дипломат ответил

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16:00 Комаровский назвал фактор, который провоцирует развитие онкологии

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