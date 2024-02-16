Як Друга Світова війна — у 3 ОШБр про ситуацію на Авдіївському напрямку

На сьогоднішній день, Авдіївський напрямок є найгарячішою точкою України. Українські захисники воюють зі складним ворогом, кількість особового складу якого в рази переважає. Армія РФ кидає на цю ділянку велику кількість техніки та залучає до бою свої елітні підрозділи.

Про це командир підрозділу ТЕРРА у складі 3ОШБр Микола Волохов розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Так, Волохов порівняв ситуацію в Авдіївці з тією, яка була у Бахмуті раніше.

"Напрямок надскладний. Це найгарячіша точка України та світу. Колись це був Бахмут, тепер це Авдіївка. Ворог надскладний та надініціативний", — сказав Волохов.

Він додав, що на цю ділянку фронту росіяни кидають велику кількість своїх елітних підрозділів. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що свого часу ворог не досяг певних цілей у Бахмуті і не хоче повторити це з Авдіївкою.

"Вони хотіли у Бахмуті досягти певного результату. Очевидно, що це їм не вдалося. Були дуже довгі бої, вони понесли великі втрати. Для того, щоб досягти тут свого результату, вони прийняли рішення застосувати більше сил та засобів", — сказав Волохов.

Водночас, за його словами, українські бійці встановили рекорд зі знищення живої сили і ворожої техніки за один день. Однак, говорити про певні результати ще зарано.

"Ми тримаємося, зупиняємо. Те, що мені відомо: сім бригад проти однієї. Здається, дві бригади ми вже розмотати змогли. Але бої надважкі. Хлопці просто герої", — додав військовий.

Що стосується характеру боїв, то Микола Волохов наголосив, що вони схожі з Другою Світовою війною. Адже, ворог застосовує усі свої наявні ресурси.

"Це якась Друга Світова війна. Авіація, танки, бойові броньовані машини, піхота, артилерія. Все використовується по максимуму", — сказав Волохов.

Нагадаємо, в Авдіївці на Донеччині спостерігається критична ситуація. У зв'язку з цим оборону міста посилила штурмова бригада.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україна може втратити Авдіївку через нестачу в українських захисників необхідної кількості артилерійських боєприпасів.