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Как Вторая Мировая война — в 3 ОШБр о ситуации на Авдеевском направлении

Как Вторая Мировая война — в 3 ОШБр о ситуации на Авдеевском направлении

16 февраля 2024 г. 10:52

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09:00 Ситуация в Авдеевке, ВР против Telegram, подозрение Таисии Повалий — новости за 15 февраля

Text

07:59 Заграничные визиты Зеленского и происходящее в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

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Text

22:37 Что скрывает скандальный законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

19:30 Почему Украина больше не наступает и чем занимается ГУР — Новини.LIVE

Text

19:00 Почему Польша не может унять фермеров и кому нужен конфликт на границе — эфир Новини.LIVE

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На сегодняшний день Авдеевское направление является самой горячей точкой Украины. Украинские защитники воюют со сложным врагом, количество личного состава которого в разы превышает. Армия РФ бросает на этот участок большое количество техники и привлекает в бой свои элитные подразделения.

Об этом командир подразделения ТЕРРА в составе 3ОШБр Николай Волохов рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Какая ситуация на Авдеевском направлении

Так, Волохов сравнил ситуацию в Авдеевке с той, которая была в Бахмуте раньше.

"Направление сверхсложное. Это самая горячая точка Украины и мира. Когда-то это был Бахмут, теперь это Авдеевка. Враг сверхсложный и инициативный", — сказал Волохов.

Он добавил, что на этот участок фронта россияне бросают большое количество элитных подразделений. Это, вероятно, связано с тем, что в свое время враг не достиг определенных целей в Бахмуте и не хочет повторить это с Авдеевкой.

"Они хотели в Бахмуте достичь определенного результата. Очевидно, что это им не удалось. Были очень долгие бои, они понесли большие потери. Для того чтобы достичь своего результата, они приняли решение применить больше сил и средств", — сказал Волохов.

В то же время, по его словам, украинские бойцы установили рекорд по уничтожению живой силы и вражеской техники за один день. Однако говорить об определенных результатах еще рано.

"Мы держимся, останавливаем. То, что мне известно: семь бригад против одной. Кажется, две бригады мы уже размотать смогли. Но бои сверхтяжелые. Ребята просто герои", — добавил военный.

Что касается характера боев, то Николай Волохов подчеркнул, что они похожи со Второй Мировой войной. Ведь враг применяет все свои имеющиеся ресурсы.

"Это некая Вторая Мировая война. Авиация, танки, боевые бронированные машины, пехота, артиллерия. Все используется по максимуму", — сказал Волохов.

Напомним, в Авдеевке Донецкой области наблюдается критическая ситуация. В связи с этим оборону города усилила штурмовая бригада.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина может потерять Авдеевку из-за нехватки украинских защитников необходимого количества артиллерийских боеприпасов.

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11:14 Почему не работает стеклоподъемник в авто и как вернуть стекло на место

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:12 Зарплаты в 2024 — планируют ли украинские компании повышать выплаты

11:10 Оккупанты обстреляли одну из прифронтовых ТЭС — повреждено оборудование

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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