Форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" — пряма трансляція

У Києві проходить форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" в неділю, 25 лютого. В рамках заходу очікується й пресконференція президента Володимира Зеленського.

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Форум "Україна. Рік 2024"

Як відомо, форум розпочався об 11:00. У рамках трьох сесій зі своїми промовами виступили, зокрема, Рустем Умєров, Олександр Камишін, Ігор Клименко, Денис Шмигаль, Руслан Стефанчук тощо.

Наразі розпочалася четверта сесія. Орієнтовно о 16:30 очікується виступ Володимира Зеленського.

Нагадаємо, під час виступу Рустем Умєров заявив, що за весь час повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад вісім тисяч ракет.

Ігор Клименко заявив, що на ліні фронту перебуває 10 бригад Гвардії наступу, які воюють спільно з воїнами Збройних Сил. Загалом, безпілотні сили МВС знищили ворожої техніки на понад 5 мільярдів доларів.