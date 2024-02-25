Форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" — прямая трансляция

В Киеве проходит форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля. В рамках мероприятия ожидается и пресс-конференция президента Владимира Зеленского.

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Форум "Украина. Год 2024"

Как известно, форум началась в 11:00. В рамках трех сессий со своими речами выступили, в частности, Рустем Умеров, Александр Камышин, Игорь Клименко, Денис Шмигаль, Руслан Стефанчук и другие.

Сейчас началась четвертая сессия. Ориентировочно в 16:30 ожидается выступление Владимира Зеленского.

Напомним, во время выступления Рустем Умеров заявил, что за все время полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более восьми тысяч ракет.

Игорь Клименко заявил, что на лени фронта находится 10 бригад Гвардии наступления, воюющих совместно с воинами Вооруженных Сил. В общем, беспилотные силы МВД уничтожили вражескую технику более чем на 5 миллиардов долларов.