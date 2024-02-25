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Форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" — прямая трансляция

Форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" — прямая трансляция

25 февраля 2024 г. 14:30

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14:51 Лубинец рассказал, сколько гражданских украинцев находятся в плену РФ

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14:30 Форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" — прямая трансляция

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14:08 Буданов прокомментировал сбитие А-50 и рассказал, сколько у РФ еще есть таких самолетов

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12:39 Камышин заявил, что в Украины появилось дальнобойное оружие — какое расстояние может преодолевать

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12:22 Эксрадник Кличко рассказал, чем грозит большое количество бессплатных парковок в Киеве

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11:27 В Киеве проходит церемония прощания с диссидентом Степаном Хмарой

24 февраля 2024
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Новость с видео

23:56 Сколько на самом деле киевляне должны платить за проезд в Киеве — Бахматов назвал сумму

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Новость с видео

21:40 В центре Вены состоялась масштабная акция в поддержку украинцев

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Новость с видео

20:59 В Риге на площади собрались сотни людей в поддержку украинцев

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20:13 Экс-советник Кличка заявил, что метро на Троещину будет стоять, как отстройка Мариуполя

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14:51 Лубинец рассказал, сколько гражданских украинцев находятся в плену РФ

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14:30 Форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" — прямая трансляция

Text

14:08 Буданов прокомментировал сбитие А-50 и рассказал, сколько у РФ еще есть таких самолетов

Text

12:39 Камышин заявил, что в Украины появилось дальнобойное оружие — какое расстояние может преодолевать

Text

12:22 Эксрадник Кличко рассказал, чем грозит большое количество бессплатных парковок в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:27 В Киеве проходит церемония прощания с диссидентом Степаном Хмарой

24 февраля 2024
Text
Новость с видео

23:56 Сколько на самом деле киевляне должны платить за проезд в Киеве — Бахматов назвал сумму

Text
Новость с видео

21:40 В центре Вены состоялась масштабная акция в поддержку украинцев

Text
Новость с видео

20:59 В Риге на площади собрались сотни людей в поддержку украинцев

Text

20:13 Экс-советник Кличка заявил, что метро на Троещину будет стоять, как отстройка Мариуполя

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В Киеве проходит форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля. В рамках мероприятия ожидается и пресс-конференция президента Владимира Зеленского.

Прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Форум "Украина. Год 2024"

Как известно, форум началась в 11:00. В рамках трех сессий со своими речами выступили, в частности, Рустем Умеров, Александр Камышин, Игорь Клименко, Денис Шмигаль, Руслан Стефанчук и другие.

Сейчас началась четвертая сессия. Ориентировочно в 16:30 ожидается выступление Владимира Зеленского.

Напомним, во время выступления Рустем Умеров заявил, что за все время полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более восьми тысяч ракет.

Игорь Клименко заявил, что на лени фронта находится 10 бригад Гвардии наступления, воюющих совместно с воинами Вооруженных Сил. В общем, беспилотные силы МВД уничтожили вражескую технику более чем на 5 миллиардов долларов.

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15:00 Германия обещает поддержку Украине в конфликте с Польшей, — подробности

14:58 Буданов рассказал, используют ли россияне иранские ракеты для ударов по Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

14:57 В Украине воздушная тревога — оккупанты выпустили ракеты

14:56 Буданов посоветовал жителям Крыма не ездить так называемым Керченским мостом

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14:08 Буданов прокомментировал сбитие А-50 и рассказал, сколько у РФ еще есть таких самолетов

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12:39 Камышин заявил, что в Украины появилось дальнобойное оружие — какое расстояние может преодолевать

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12:22 Эксрадник Кличко рассказал, чем грозит большое количество бессплатных парковок в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:27 В Киеве проходит церемония прощания с диссидентом Степаном Хмарой

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23:56 Сколько на самом деле киевляне должны платить за проезд в Киеве — Бахматов назвал сумму

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21:40 В центре Вены состоялась масштабная акция в поддержку украинцев

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