У Києві відбувся головний військово-політичний форум "Україна. Рік 2024" у неділю, 25 лютого. У рамках заходу виступили топ-чиновники України, а також Президент Володимир Зеленський.

Що про цю подію думають українці — дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Думка українців про форум "Україна. Рік 2024"

"Так, ці заходи важливі. Адже, вони нагадують про те, що відбуваються в нашій країні, не дають забути людям, які трохи відволікаються. Це допомагає нашій країні згуртуватися".

"Нічого нового. Я думаю буде такий же переломний, як і 2023 рік, багато очікувань, але результати себе не виправдали. Я вважаю, що потрібно розробляти певні дії, плани".

"Не знала, що він буде, не дивилася, були інші справи. В мене песимістичні настрої".

"Дивилися. Наш президент — чорнобривчик. Дякуємо! Бережіть його!".

"Навіть не знала, що він йде. Вирізки читала".

"Не дивлюсь, не довіряю. Довіряю тим людям, які на передовій".

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, кількість загиблих українських військових у війні становить 31 тисяча осіб. Також він назвав співвідношення сил з армією Росії.