Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Форум военно-политического руководства — что о мероприятии думают украинцы arrow
Форум военно-политического руководства — что о мероприятии думают украинцы

Форум военно-политического руководства — что о мероприятии думают украинцы

26 февраля 2024 г. 18:13

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:13 Форум военно-политического руководства — что о мероприятии думают украинцы

Text

18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

Text

17:40 Сколько единиц оружия находится на руках в украинцев — в МВД назвали цифру

Text

16:49Какие военные планы Кремля и к чему готовиться Украине — интервью с военным аналитиком

Text

16:34 Зачем важно озвучивать потери Украины в войне — политолог ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:39 Иностранные добровольцы могут получить гражданство Украины — в МВД рассказали детали

Text

14:59 Новый скандал на польской границе — неизвестные высыпали из вагонов кукурузу

Text

14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

Text

13:30 Последствия ночной атаки РФ и провокации фермеров на границе — новости 26 февраля

Text

13:00 Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе

Text

18:13 Форум военно-политического руководства — что о мероприятии думают украинцы

Text

18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

Text

17:40 Сколько единиц оружия находится на руках в украинцев — в МВД назвали цифру

Text

16:49 Какие военные планы Кремля и к чему готовиться Украине — интервью с военным аналитиком

Text

16:34 Зачем важно озвучивать потери Украины в войне — политолог ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:39 Иностранные добровольцы могут получить гражданство Украины — в МВД рассказали детали

Text

14:59 Новый скандал на польской границе — неизвестные высыпали из вагонов кукурузу

Text

14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

Text

13:30 Последствия ночной атаки РФ и провокации фермеров на границе — новости 26 февраля

Text

13:00 Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00

В Киеве состоялся главный военно-политический форум "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля. В рамках мероприятия выступили топ-чиновники Украины, а также президент Владимир Зеленский.

Что об этом событии думают украинцы — узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Мнение украинцев о форуме "Украина. Год 2024"

"Да, эти меры важны. Ведь они напоминают о том, что происходят в нашей стране, не дают забыть тем людям, которые отвлекаются. Это помогает нашей стране сплотиться".

"Ничего нового. Я думаю будет таким же переломным, как и 2023 год, много ожиданий, но результаты себя не оправдали. Я считаю, что нужно разрабатывать определенные действия, планы".

"Не знала, что он будет, не смотрела, были другие дела. У меня пессимистические настроения".

"Смотрели. Наш президент — бархатчик. Спасибо! Берегите его!".

"Даже не знала, что он идет. Вырезки читала".

"Не смотрю, не доверяю. Доверяю тем людям, которые на передовой".

Напомним, по словам Владимира Зеленского, количество погибших украинских военных в войне составляет 31 тысячу человек. Также он назвал соотношение сил с армией России.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

18:47 Украинцам разрешат снимать на камеру действия ТЦК, но есть важные условия

18:45 Делал фейковые документы уклонистам — будут судить одесского секретаря военно-врачебной комиссии

18:34 Последняя страна НАТО одобрила вступление Швеции в Альянс

18:17 Погода на завтра — Укргидрометцентр предупредил об опасности, связанной с потеплением

18:15 Ущерб экологии в Одесской области из-за российской агрессии исчисляется миллиардами гривен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:14 Зеленский сделал заявление об освобождении незаконно удерживаемых Россией гражданских украинцев

Text

18:13 Форум военно-политического руководства — что о мероприятии думают украинцы

Text

18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

18:00 Президент Чехии разрешил 20 гражданам страны вступить в ряды ВСУ

17:57 Похороны Навального — росСМИ назвали дату, команда политика опровергла

Новость с видео

18:47 Украинцам разрешат снимать на камеру действия ТЦК, но есть важные условия

18:45 Делал фейковые документы уклонистам — будут судить одесского секретаря военно-врачебной комиссии

18:34 Последняя страна НАТО одобрила вступление Швеции в Альянс

18:17 Погода на завтра — Укргидрометцентр предупредил об опасности, связанной с потеплением

18:15 Ущерб экологии в Одесской области из-за российской агрессии исчисляется миллиардами гривен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:14 Зеленский сделал заявление об освобождении незаконно удерживаемых Россией гражданских украинцев

18:00 Президент Чехии разрешил 20 гражданам страны вступить в ряды ВСУ

17:57 Похороны Навального — росСМИ назвали дату, команда политика опровергла

17:56 Справедливая мобилизация — эксперт рассказал, почему государство должно сотрудничать с бизнесом

17:45 Экологи подсчитали ущерб от попадания сбитого дрона в Одессе 23 февраля

Новость с фото

08:00 ТОП-25 налогоплательщиков парламента — сколько народные депутаты платят в бюджет

06:30 Иностранцы за Россию — зачем Кремль вербует на войну африканцев и непальцев

06:02 Цены на продукты в Украине — на сколько в феврале подорожали фрукты

25 февраля 2024

06:30 Два года войны — от чего спасли Украину и мир Вооруженные силы

Новость с фото

05:55 Два года не дома — как живут украинцы в Испании

Новость с фото

05:27 Цены на продукты в Украине — на сколько в феврале подорожали мука, каши и сахар

24 февраля 2024
Новость с фото

21:55 Убытки и переименования — Харьков за два года полномасштабной войны

Новость с фото

20:29 Два года не дома — как живут украинцы в Ирландии

20:01 Два года войны — какая современная западная техника помогла бы Украине

Новость с фото

18:00 Декоммунизация по-одесски — как изменился город за два года полномасштабной войны

Text

18:13 Форум военно-политического руководства — что о мероприятии думают украинцы

Text

18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

Text

17:40 Сколько единиц оружия находится на руках в украинцев — в МВД назвали цифру

Text

16:49 Какие военные планы Кремля и к чему готовиться Украине — интервью с военным аналитиком

Text

16:34 Зачем важно озвучивать потери Украины в войне — политолог ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:39 Иностранные добровольцы могут получить гражданство Украины — в МВД рассказали детали

Text

14:59 Новый скандал на польской границе — неизвестные высыпали из вагонов кукурузу

Text

14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

Text

13:30 Последствия ночной атаки РФ и провокации фермеров на границе — новости 26 февраля

Text

13:00 Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе