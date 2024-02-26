Форум военно-политического руководства — что о мероприятии думают украинцы

В Киеве состоялся главный военно-политический форум "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля. В рамках мероприятия выступили топ-чиновники Украины, а также президент Владимир Зеленский.

Что об этом событии думают украинцы — узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Мнение украинцев о форуме "Украина. Год 2024"

"Да, эти меры важны. Ведь они напоминают о том, что происходят в нашей стране, не дают забыть тем людям, которые отвлекаются. Это помогает нашей стране сплотиться".

"Ничего нового. Я думаю будет таким же переломным, как и 2023 год, много ожиданий, но результаты себя не оправдали. Я считаю, что нужно разрабатывать определенные действия, планы".

"Не знала, что он будет, не смотрела, были другие дела. У меня пессимистические настроения".

"Смотрели. Наш президент — бархатчик. Спасибо! Берегите его!".

"Даже не знала, что он идет. Вырезки читала".

"Не смотрю, не доверяю. Доверяю тем людям, которые на передовой".

Напомним, по словам Владимира Зеленского, количество погибших украинских военных в войне составляет 31 тысячу человек. Также он назвал соотношение сил с армией России.