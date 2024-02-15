Федоров розповів, як росіяни боряться з українським спротивом на окупованому Запоріжжі

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти викрадають цивільних мешканців та вносять їх до "списку терористів". Таким чином противник намагається боротися з українським спротивом та залякує інших людей.

Про це розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Скільки українців викрали росіяни на ТОТ Запоріжжя

За словами Федорова, окупанти намагаються ідентифікувати цивільних, які допомагають українським спецслужбам. Шляхом викрадення сподіваються побороти цю "проблему".

"Вони намагаються ідентифікувати наших мешканців, які продовжують допомагати спецслужбовцям. І шляхом викрадення вони сподіваються вирішити цю задачу", — каже Федоров.

Він зазначає, окрім пошуків патріотичного населення, ворог також залякує тих, чиї родичі потрапили у полон. Наразі понад 1000 верифікованих осіб перебувають у неволі.

"Це лише ті, які верифіковані і чиї родичі і близькі цих людей написали заяву, що їх рідних викрала рашистська окупаційна влада. Але є ще багато людей, які сьогодні зникли безвісти", — сказав Федоров.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти все більш поширюють свою пропаганду не лише серед дорослого населення, але й дітей. Задля цього терористи намагаються поповнити загони "Юнармії" маленькими українцями, починаючи з 6-го класу.

Додамо, у Мелітополі триває активна підготовка до псевдовиборів президента Росії. В місто привезли так званий "Громадський контроль", який займатиметься організацією.