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Федоров розповів, як росіяни боряться з українським спротивом на окупованому Запоріжжі

Федоров розповів, як росіяни боряться з українським спротивом на окупованому Запоріжжі

15 лютого 2024 р. 13:10

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13:50 У "Слузі народу" прокоментували питання регулювання Telegram

Text

13:10 Федоров розповів, як росіяни боряться з українським спротивом на окупованому Запоріжжі

Text

12:30 На окупованому Запоріжжі росіяни вербують українських дітей до "Юнармії"

Text

12:00 Мобілізація ув'язнених — що про це думають військові

Text

11:10 На заміну мобілізованим — на шахтах Дніпропетровщини почали працювати жінки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:25 Стрілецький бій у Кринках — як ЗСУ майстерно знищують окупантів

Text

09:50 Віз вантаж до Севастополя — Буданов розповів деталі знищення корабля "Цезар Куніков"

Text
Новина з відео

08:03 Що відомо про масовану атака окупантів на Україну — ефір Новини.LIVE

14 лютого 2024
Text

19:50 Корабель "Цезар Куніков" на дні, корупція в Міноборони — новини 14 лютого

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На тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти викрадають цивільних мешканців та вносять їх до "списку терористів". Таким чином противник намагається боротися з українським спротивом та залякує інших людей. 

Про це розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону. 

Скільки українців викрали росіяни на ТОТ Запоріжжя

За словами Федорова, окупанти намагаються ідентифікувати цивільних, які допомагають українським спецслужбам. Шляхом викрадення сподіваються побороти цю "проблему". 

"Вони намагаються ідентифікувати наших мешканців, які продовжують допомагати спецслужбовцям. І шляхом викрадення вони сподіваються вирішити цю задачу", — каже Федоров. 

Він зазначає, окрім пошуків патріотичного населення, ворог також залякує тих, чиї родичі потрапили у полон. Наразі понад 1000 верифікованих осіб перебувають у неволі.  

 

"Це лише ті, які верифіковані і чиї родичі і близькі цих людей написали заяву, що їх рідних викрала рашистська окупаційна влада. Але є ще багато людей, які сьогодні зникли безвісти", — сказав Федоров. 

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти все більш поширюють свою пропаганду не лише серед дорослого населення, але й дітей. Задля цього терористи намагаються поповнити загони "Юнармії" маленькими українцями, починаючи з 6-го класу. 

Додамо, у Мелітополі триває активна підготовка до псевдовиборів президента Росії. В місто привезли так званий "Громадський контроль", який займатиметься організацією. 

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13:50 Передавав секретні дані російсько-іранським спецслужбам — у Миколаєві затримали зрадника

13:48 Один із клубів УПЛ поверне вболівальників на трибуни стадіону

13:44 Російська армія здійснила ракетний обстріл Херсона, є загибла

13:32 Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра очікувати морозів та тепла

13:29 Трамп добиватиметься переговорів України з РФ у разі обрання президентом, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:26 У Росії стався вибух на оборонному заводі — що відомо

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12:30 На окупованому Запоріжжі росіяни вербують українських дітей до "Юнармії"

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12:00 Мобілізація ув'язнених — що про це думають військові

Text

11:10 На заміну мобілізованим — на шахтах Дніпропетровщини почали працювати жінки

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