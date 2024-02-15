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Федоров рассказал, как россияне борются с украинским сопротивлением на оккупированном Запорожье

Федоров рассказал, как россияне борются с украинским сопротивлением на оккупированном Запорожье

15 февраля 2024 г. 13:10

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13:10 Федоров рассказал, как россияне борются с украинским сопротивлением на оккупированном Запорожье

Text

12:30 На оккупированном Запорожье россияне вербуют украинских детей в "Юнармию"

Text

12:00 Мобилизация заключенных — что об этом думают военные

Text

11:10 На замену мобилизованным — на шахтах Днепропетровщины начали работать женщины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:25 Стрелковый бой в Крынках — как ВСУ мастерски уничтожают оккупантов

Text

09:50 Вез груз в Севастополь — Буданов рассказал детали уничтожения корабля "Цезарь Куников"

Text
Новость с видео

08:03 Что известно о массированной атаке оккупантов на Украину — эфир Новини.LIVE

14 февраля 2024
Text

19:50 Корабль "Цезарь Куников" на дне, коррупция в Минобороны — новости 14 февраля

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На временно оккупированной территории Запорожской области российские оккупанты похищают гражданских жителей и вносят их в "список террористов". Таким образом, противник пытается бороться с украинским сопротивлением и запугивает других людей.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона.

Сколько украинцев похитили россияне на ТОТ Запорожье

По словам Федорова, оккупанты пытаются идентифицировать гражданских, которые помогают украинским спецслужбам. Путем кражи надеются побороть эту "проблему".

"Они пытаются идентифицировать наших жителей, которые продолжают помогать спецслужащим. И похищением они надеются решить эту задачу", — говорит Федоров.

Он отмечает, что кроме поисков патриотического населения, враг также запугивает тех, чьи родственники попали в плен. В настоящее время более 1000 верифицированных лиц находятся в неволе.

"Это только те, которые верифицированы и чьи родственники и близкие этих людей написали заявление, что их родных похитили рашистские оккупационные власти. Но есть еще много людей, которые сегодня пропали без вести", — сказал Федоров.

Напомним, на временно оккупированной территории Запорожской области российские оккупанты все более распространяют свою пропаганду не только среди взрослого населения, но и детей. Ради этого террористы пытаются пополнить отряды "Юнармии" маленькими украинцами, начиная с 6-го класса.

Добавим, в Мелитополе идет активная подготовка к псевдовыборам президента России. В город привезли так называемый "Общественный контроль", который будет заниматься организацией.

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13:32 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ожидать морозов и тепла

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